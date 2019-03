Albert Rivera quiere emular a Macron: "Os propongo que pongamos a España en marcha"

Albert Rivera se ha comprometido este domingo a "poner España en marcha" si logra ganar el 28A, emulando con ello el mensaje y el nombre de la formación con la que el dirigente francés Emmanuel Macron -a quien considera su referente político- se presentó y ganó las elecciones en su país. Una España que "recupere los años perdidos por el bipartidismo" y que "mire al futuro y no al pasado", ha dicho. "Quiero esa España con la que llevo soñando una década, ayudadnos a que esa España se ponga en marcha", ha pedido a los suyos en el acto de presentación como candidato oficial a la presidencia del Gobierno.

"Esta campaña va de eso, va de España, nos jugamos eso, qué España queremos". "No estoy dispuesto a perder otros diez años. Esta ha sido una década terrible, una década perdida entre Zapatero y las reformas que no hizo Rajoy", ha sentenciado, para anunciar después su tres compromisos si gana el 28A: "Frenar en seco a los separatistas", "formar un gobierno con los mejores" e impulsar "las grandes reformas que necesita este país".

El líder de Ciudadanos llegó al acto, celebrado en Madrid, arropado por la portavoz nacional, Inés Arrimadas, por Jose Manuel Villegas, secretario general del partido, la candidata al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, y el secretario de Organización, Fran Hervías, candidato a las generales por Granada, además de otros miembros de su Ejecutiva.

"Quiero ganar las elecciones generales para dejarle a mi hija y a los españoles un país mejor", ha insistido, entre los aplausos de los suyos.

El líder de Ciudadanos se ha llegado a emocionar por los elogios que ha recibido no solo de Villegas y Arrimadas, que tomaron la palabra antes. Sino también al ver un vídeo que le tenían preparado como sorpresa en el que varias personas ligadas a su vida han destacado sus virtudes: un excompañero de waterpolo, el deporte que ha practicado en su juventud; su entrenador; una prima suya; una catedrática de Derecho Constitucional que le dio clase; o compañeros de partido como el portavoz parlamentario, ahora candidato a las generales por Toledo, Juan Carlos Girauta; el exdirigente socialista, Joan Mesquida, recién fichado en Baleares, o la diputada canaria Melisa Rodríguez, que destacaron sus cualidades pero, sobre todo, "su tenacidad".

"Yo me he metido en política para unir a mi país", ha dicho Rivera, recordando que durante la Transición los dirigentes políticos que la protagonizaron fueron capaces de llegar a consensos. Por eso ha anunciado que él impulsará "un gran diálogo nacional" y "un gran debate" entre todos los sectores del país "para ver dónde hay que colocar a España". Rivera se ha mostrado convencido de que va a ganar las generales. "Saben que antes queríamos cambio pero también saben que ahora queremos gobernar, lo saben desde que entramos en Andalucía".

"Somos incansables, lo aguanto todo así que pueden decir de nosotros lo que quieran. No creo que haya un partido con gente más valiente y más resistente. Tenemos una capa por la que nos resbalan los insultos", ha añadido en referencia a Catalunya y los ataques que ha sufrido su partido por parte de "los separatistas".

Villegas se deshace en elogios con Rivera

A Rivera le ha presentado Villegas que ha asegurado que "hoy es un día muy importante, empieza la carrera del 28A. Es una carrera larga en la que llevamos trabajando desde 2005 y hemos vividos unos cuantos ciclos". "Las hemos visto de todos los colores, tenemos experiencia. Hoy tengo claro que estamos mejor preparados que nunca para afrontar estas elecciones", ha asegurado.

El secretario general del partido no ha ahorrado elogios hacía el líder, sobre el que no ha ocultado que "ha sido un lujo trabajar junto a él todos estos años" y del que ha destacado "su gran capacidad de unir a las personas, de formar equipos". "No tiene miedo a discrepar y de llegar a acuerdos con los que piensan diferentes", ha dicho.

Villegas ha arremetido contra el bipartidismo encarnado en el PP y PSOE que no han sabido combatir, a su juicio, las tres peores cosas que ha habido en España: "la corrupción, el separatismo, y el inmovilismo", y ha sentenciado que ni Pablo Casado ni Pedro Sánchez están en condiciones de liderar el nuevo gobierno ni ningún futuro. "Ninguno de los dos puede ser parte de la solución", ha sentenciado.

El número dos del partido ha presumido de que Ciudadanos es un partido "capaz de sumar a muchos, a gente que aporta calidad". "Tenemos experiencia, tenemos un buen equipo. Estamos más cerca que nunca de que Albert Rivera sea presidente del Gobierno. Nuestros rivales están peor que nunca y nosotros tenemos el mejor equipo y somos los mejores", no ha dudado en decir.

Arrimadas alerta de la situación "dramática" de Catalunya

Tras Villegas ha intervenido en el acto Inés Arrimadas. Y lo primero que ha hecho ha sido presumir de las primarias de Ciudadanos y agradecer a los afiliados que le han votado su designación, a pesar de que tan solo han participado el 19% del censo de Barcelona, su feudo y la circunscripción por la que se presenta ahora a las elecciones generales.

"Quienes no hacen primarias no sabe lo que es sentir el respaldo de los compañeros que te dan su apoyo", ha señalado.

"En Catalunya tenemos una situación dramática", ha recordado la numero uno de Ciudadanos por Barcelona. Por eso ha pedido todo el apoyo posible para Rivera en las próximas generales para acabar con esa situación.

Arrimadas ha recordado también que los partidos nacionalistas sustentaron en el pasado gobiernos del PP y del PSOE, a los que les ha recriminado. "¿Queréis dejar de pactar en Catalunya con los nacionalistas? ¡que vamos a tener que gobernar nosotros!", ha advertido. "Albert jamás va a poner a este país en manos de los que lo quieren romperlo. No va a abandonar al constitucionalismo os lo garantizo", ha asegurado.

La portavoz nacional no se ha olvidado de criticar a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y a las ministras socialistas que acudieron a la manifestación del 8M y gritaron en contra del PP, algo que le pareció "bochornoso". Nunca vamos a dejar que nos den carné de feministas", ha advertido. "Somos feministas porque defendemos la igualdad", pero, ha proseguido, "no compramos el pack de ese feminismo de las que se dedican más a atacar a algunas mujeres que a defender a todas".

Arrimadas se ha sumado a los elogios de Villegas hacia el líder del que ha destacado que es "una persona valiente y clara, con un liderazgo innato y preparado para Gobernar un proyecto en España". "Albert suma y multiplica, sabe unir a las personas", ha resumido.

Albert Rivera ganó las primarias este sábado frente a los otros 14 rivales que se presentaron, con el apoyo de 7.792 afiliados que votaron telemáticamente. La participación fue baja, del 32%, de un censo nacional cifrado por el partido en 25.364 militantes. El partido, sin embargo, destacó que ese apoyo significó el 97% de los votos emitidos.