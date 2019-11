Alberto Garzón apuesta por un Gobierno de coalición aunque se abre a "explorar todas las opciones"

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha defendido este lunes que la mejor opción tras las elecciones del 10 de noviembre es un Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos para poner en práctica políticas sociales que detengan el auge de la extrema derecha. Garzón, quien ha reconocido el "resultado menguante" de Unidas Podemos en los comicios del domingo, ha considerado "marciano" que se pueda repetir una tercera convocatoria y se ha abierto a "explorar todas las opciones" que eviten un pacto con el PP de Pedro Sánchez, al que ha pedido que mueva ficha ya.

"Esperamos que Pedro Sánchez haga una oferta de Gobierno de coalición a Unidas Podemos. Si es buena, IU la aceptará", ha señalado Garzón en una rueda de prensa tras una reunión de la Comisión Colegiada de la coalición para analizar los resultados del 10N. "Pero no vamos a aceptar en ningún caso el chantaje de Pedro Sánchez", ha señalado. "No puede ponernos a nosotros los dilemas en los que se ha metido él. Este país está hoy peor que en abril por su culpa", ha zanjado.

Garzón ha señalado que IU hará un análisis más profundo del 10N en futuras reuniones de sus órganos. Pero ha avanzado que, en su opinión, Pedro Sánchez no ha logrado "los dos objetivos" con los que convocó las elecciones: "fortalecerse" él y "debilitar a Unidas Podemos hasta el punto de destruirnos". "No ha cumplido ninguno de los dos objetivos, sino que estas elecciones solo han servido para fortalecer a la extrema derecha", ha lamentado.

"Explorar todas las opciones"

Garzón ha reclamado al líder del PSOE que se posiciones y ha criticado que pida, a la vez, la abstención de Unidas Podemos y del PP ya que sus políticas son, ha dicho, "opuestas". "Todo el mundo sabe que el PSOE es el responsable y está intentando evadirse de su responsabilidad. No ha tomado ninguna decisión firme", ha criticado el dirigente de Unidas Podemos. "Sánchez no puede ser presidente solo porque a él le apetezca. Necesita apoyos, o por la derecha o por la izquierda", ha señalado.

El coordinador federal de IU no ha querido entrar a valorar "futuribles" sobre qué pasaría si el PSOE no plantea esa coalición, sino otras fórmulas. Garzón ha dicho que tiene "la mano tendida al PSOE" y que estudiarán "todas las fórmulas", aunque ha insistido en su apuesta de partida por un Gobierno de coalición. También ha recordado que IU tiene independencia de voto dentro de Unidas Podemos "Compartimos un espacio de unidad, no de homogeneidad", ha señalado.

"Vamos a explorar todas las opciones, pero creemos que hay que esperar a que el PSOE diga hacia dónde quiere ir. Si quiere apostar por acuerdos de izquierdas, estamos convencidos de que la mejor forma es participar en el Gobierno. Pero no tenemos información sobre las intenciones del PSOE más allá de sus insistencia peligrosa de seguir pidiendo la abstención del PP", ha puntualizado.

Sobre unas posibles terceras elecciones, Garzón ha considerado "marciano que Sánchez quisiera terceras elecciones". "Debería aprender. El problema no está en los emisores, la gente que vota, sino en los receptores, que no entienden", ha apuntado.

Auge de la extrema derecha

El líder de IU también ha advertido sobre el auge de Vox que, cree, se asienta en dos causas. La primera, el tándem PP y Ciudadanos. "Casado y Rivera son los padres de Abascal y de Vox", ha espetado el líder de IU. Garzón ha sostenido que la estrategia de Rivera "se estudiará en las universidades como la peor, después de que el presidente de Ciudadanos haya dimitido este mismo lunes por el batacazo de su partido en las urnas. "Creyó que podía hegemonizar a la derecha" y ha terminado"dando auge" a esa extrema derecha. "Es responsable del crecimiento de la extrema derecha por sus discursos incendiarios, su actitud soberbia y sus malas decisiones", ha zanjado.

La segunda, la gestión que Pedro Sánchez hizo de las elecciones de abril. En su opinión, el PSOE "estableció un caldo de cultivo perfecto para la extrema derecha por un cálculo partidista y erróneo". Garzón ha reclamado al PSOE que "rompa con el neoliberalismo", lo que "choca con el nombramiento de Calviño" que, en su opinión, alimenta a Vox.

El líder de IU ha reconocido que el resultado de la coalición que integra a Podemos e IU es "peor" que el de abril y se ha emplazado a un futuro análisis más pausado de lo ocurrido. Garzón ha señalado la necesidad de hacer "autocrítica" y de "recuperar el espacio social" que la formación ha perdido desde los resultados de diciembre de 2015.

Pero ha insistido en que el objetivo de "acabar con Unidas Podemos era obvio a tenor de lo dicho por el PSOE" y que no se ha conseguido. "Lo que se ha puesto de manifiesto es que el espacio electoral ha resistido. Con peor resultado, , pero hemos resistido la ofensiva de quienes nos llevaron a las elecciones con la intención de que desapareciéramos", ha dicho, para zanjar: "Unidas Podemos existe, resiste y existirá en el futuro".