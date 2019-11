Unidas Podemos pierde siete escaños, se mantiene como llave de gobierno y Pablo Iglesias insiste en la coalición

La repetición electoral del 10 de noviembre no ha hundido el voto de Unidas Podemos, que sigue siendo imprescindible para un Gobierno de izquierdas. Pero sí le ha hecho retroceder posiciones en el Congreso. La formación que lidera Pablo Iglesias logra 35 diputados, siete menos que en abril, y resiste como cuarta fuerza política en el Congreso. Su representación sigue siendo imprescindible si Pedro Sánchez, que ha ganado las elecciones, buscara un pacto por la izquierda. En su comparecencia ante los medios, Iglesias ha asegurado que ha escrito ya al candidato socialista para "tenderle la mano" y "negociar un Gobierno de coalición".

Unidas Podemos concurría a estas elecciones con dos objetivos. Y los dan por cumplidos. El primero, aguantar el envite de la repetición electoral. Desde que descarrilaran las negociaciones para un Gobierno de coalición con el PSOE, en la coalición que integran Podemos e IU han sostenido que el principal motivo que tenía Pedro Sánchez era lograr su descalabro y acercarse a la mayoría absoluta. "He escrito a Pedro Sánchez. Le he dicho que creo que los resultados no son buenos por el éxito de la extrema derecha, tampoco particularmente para nosotros ni para el PSOE", ha informado.

"Para lo que han servido las nuevas elecciones es para que la derecha se refuerce y tengamos una extrema derecha de las más poderosas de Europa", se ha lamentado Iglesias en una comparecencia ante los medios. En una breve rueda de prensa junto a Alberto Garzón, Irene Montero y otros dirigentes de Unidas Podemos, Iglesias ha lanzado un duro mensaje a Sánchez, al que ha culpado del auge de la extrema derecha en las urnas. "Se duerme peor con más de 50 diputados de la extrema derecha, que con ministros y ministras de UP en el Gobierno", ha dicho.

El segundo de los objetivos era mantenerse como una fuerza importante en el Congreso e imprescindible para esa posible alianza por la izquierda que este domingo ha ofrecido Iglesias a Sánchez. "Lo que era una ocasión histórica ahora es una necesidad histórica", ha sostenido Iglesias sobre la necesidad de un entendimiento entre fuerzas progresistas.

Iglesias ha planteado la necesidad de aglutinar un bloque en el Parlamento que sostenga a un Gobierno de coalición en la que las fuerzas que lo integren estén "representadas exclusivamente en función del apoyo obtenido".

Ese cambio de "oportunidad" a "necesidad", que justifica que Unidas Podemos reclame otra vez un Gobierno de coalición, viene marcado por el auge de Vox. "La única manera de frenar a la extrema derecha es con un Gobierno que tenga la mayoría suficiente y que garantice las políticas sociales imprescindibles", ha dicho Iglesias. Junto a él estaba el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, con quien también compareció el pasado 2 de diciembre, después de las elecciones andaluzas. Entonces, ambos lanzaron una "alerta antifascista" que 11 meses después se ha plasmado con 52 diputados de Vox en el Congreso de los Diputados.

Siete diputados y 700.000 votos menos

Con todo, Unidas Podemos ha perdido siete diputados menos que en abril. Por el camino se ha dejado alrededor de 700.000 votos, con el escrutinio sin terminar.

Entre los representantes perdidos algunos hacen especial daño en la estructura de la formación. Es el caso del segundo de Cádiz, que hasta ahora tenía el ex guardia civil Juan Antonio Delgado Ramos, y el segundo de Málaga, que ha perdido la diputada de IU Eva García-Sempere. En Andalucía se ha perdido uno más: el de Huelva.

Además de los tres diputados andaluces, Unidas Podemos se deja el sexto en Madrid. La formación salva así a uno de sus puntales, Rafael Mayoral, que ocupaba el número 5 en la papeleta.

Cierran la cuenta de las pérdidas Bizkaia, Alicante y Las Palmas. Este último deja fuera del Parlamento a Meri Peta, miembro de la ejecutiva del partido y responsable de Plurinacionalidad.

Todos los diputados que ha perdido la coalición en esta ocasión lo ha hecho en las circunscripciones donde se han presentado Podemos e IU en coalición. En Catalunya y en Galicia, con coaliciones propias, ambas candidaturas han aguantado los resultados de abril en escaños, aunque no en votos.

"Espero que Pedro Sánchez valore su error y rectifique. Nosotros dejaremos los reproches atrás y pondremos todo lo que esté en nuestra mano", ha insistido Pablo Iglesias, quien también ha tenido unas breves palabras para Más País. "Conozco a Íñigo Errejón. Sé que hoy es el día más difícil de su vida y le mando un abrazo solidario", ha concluido.

Alberto Garzón también ha hablado ante los medios tanto de Sánchez como de Errejón. Primero, ha calificado como "gran irresponsabilidad por un cálculo partidista" que ha "alimentado a la extrema derecha" a la que también "han contribuido PP y Ciudadanos con sus pactos para que gobiernen en muchos sitios". "Salen reforzados. Lo advertimos tras Andalucía", ha insistido.

Garzón ha considerado que Unidas Podemos ha "demostrado una gran fortaleza". "Ha habido quien ha pensado que romper la unidad era positivo. Fragmentar a la izquierda perjudica a la izquierda y perjudica al país", ha lamentado sobre el partido de Errejón. "Hemos perdido Málaga en beneficio de la extrema derecha de Vox. Sin la candidatura de Más País, esto no hubiera ocurrido", ha añadido.

El líder de IU ha zanjado: "La izquierda debe seguir perseverando en la unidad. Si no queremos que la extrema derecha crezca en los barrios populares habrá que abandonar el neoliberalismo".