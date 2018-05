La Asamblea de Extremadura conmemora sus 35 años abogando por la importancia de la Constitución y por la "unidad"

Dicho acto, celebrado este lunes en el hemiciclo del parlamento autonómico, ha contado con la presencia de más de 300 diputados que han ejercicio su cargo en estas más de tres décadas, además de los presidentes de la Asamblea que aún viven.

Asimismo, han asistido los tres líderes del Ejecutivo regional durante los últimos 35 años, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, José Antonio Monago y Guillermo Fernández Vara, entre otras autoridades civiles y militares.

En el desarrollo de este acto han tomado la palabra la actual presidenta de la cámara legislativa regional, Blanca Martín, quien ha hecho un recorrido por la historia de la institución y ha alabado el papel ganado por las mujeres en el ámbito político desde 1983.

Junto a Martín, han intervenido los tres presidentes autonómicos con los que ha contado la región en estas décadas, quienes han coincidido en la importancia de la "unidad" de todas las personas que se sientan demócratas y en la importancia de la Constitución tanto en el proceso autonómico como en los momentos actuales.

VARA: LA CONSTITUCIÓN "NECESITA DE ALGUIEN QUE LA DEFIENDA"

En su turno de intervención, el presidente de la Junta en esta legislatura, Guillermo Fernández Vara, que también lo fue en la séptima, ha asegurado que la Constitución Española "necesita de alguien que la defienda".

De esta manera, ha considerado que el país está atravesando "momentos difíciles" y "muy complicados", ya que la "ausencia de gobernabilidad" en Cataluña hace "más necesario que nunca concordia" y la "capacidad de llegar a grandes acuerdos".

Así, se ha mostrado convencido de que la sociedad se juega "mucho" y que se deben poner los intereses de España "por encima de cualquier otra consideración". "Nosotros desde aquí, desde este territorio, desde esta comunidad que ha sido capaz de contribuir a labrarse su propio destino también tenemos que contribuir a mejorar el destino" de España, ha dicho.

Por ello, ha pedido la "unidad de los demócratas", el "respeto por la legalidad" y que la Constitución Española sea un "marco de convivencia", al tiempo que ha deseado que el Estatuto y la Constitución sean el camino que "dirija hacia el futuro".

Vara, quien ha remarcado que los representantes políticos están de paso pero que las instituciones permanecen, ha remarcado que aunque en estos 35 años ha sido mucho lo que se ha conseguido aún siguen en vigor la "España radial" y la "España de primera y la España de segunda".

Así, entre los aspectos a conseguir, ha situado bajar la tasa de "paro inaceptable" con la que cuenta la región, la violencia de género o algunas cuestiones relativas a la falta de igualdad de oportunidades, por lo que ha invitado a "seguir luchando" para conseguir que las generaciones actuales puedan decir que recibieron de sus padres una sociedad mejor que la que a su vez recibieron sus progenitores.

MONAGO INVITA A "CUIDAR" DE LA DEMOCRACIA

Por su parte, José Antonio Monago, que ocupó la presidencia de la Junta entre los años 2011 y 2015, ha invitado, durante su alocución, a "cuidar" la democracia. "Cuidémosla de los que dicen estar en ella para renovarla con soluciones mágicas. Desconfiemos de los cortoplacistas y de las políticas precocinadas que venden apetitosas utopías", ha remarcado.

De esta forma, ha considerado que sólo hay una manera de encarar el futuro, y esa es "no prescindir" de los valores que han hecho que la cámara legislativa extremeña cumpla 35 años, entre ellos "no descuidar la unidad de España, la libertad y el respeto al Estado de Derecho", con el objetivo, ha dicho, de no dejar el terreno "abonado para los que quieren sembrar incertidumbre y discordia".

Respecto al "cumpleaños" de la Asamblea, Monago ha remarcado que simboliza la celebración de la identidad de la autonomía como pueblo, al tiempo que ha considerado paradójico que mientras Extremadura celebra que el autogobierno es una forma de hacer "iguales" a los ciudadanos, hay "otros que usan ese mismo autogobierno como la excusa para fabular repúblicas imposibles, fundadas en el odio y la separación".

El líder del PP en la región ha tenido un recuerdo también para las 55 víctimas extremeñas de ETA, a las que ha dicho que, al final, ellas vencieron y que la memoria y su ejemplo enseñan la "respuesta ante nuevos desafíos", como la situación de Cataluña, una comunidad que está "dividida por un separatismo que alienta el resentimiento y la xenofobia".

"El desafío independentista ha cruzado todos sus límites. Debemos tener plena conciencia de que vivimos unos momentos cruciales para la estabilidad democrática de nuestra sociedad y de su sistema de libertades. Otra vez la unidad y la ley se nos muestran como el único camino", ha dicho.

Además, José Antonio Monago ha abogado por defender el "valor del diálogo y la negociación", porque los extremeños, ha dicho, han querido que el hemiciclo de la Asamblea sea un "lugar de encuentros" y un "lugar que sirva para mejorar su día a día", en temas, ha dicho, como la alta tasa de paro, el "desierto demográfico que avanza" en la comunidad y la marcha de jóvenes y la falta de oportunidades para los que se quedan.

IBARRA: CON EL PROCESO AUTONÓMICO SE QUISO "SALIR DEL AGUJERO"

Asimismo, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que fue presidente de la Junta desde 1983 a 2007, ha remarcado que la región participó en el proceso autonómico para "salir del agujero" y para "acabar con una inercia que nos estaba ahogando".

En esta línea, Ibarra ha planteado que, quizá, Extremadura podría haber sido "otra cosa distinta" de una comunidad autónoma, ya que la Constitución no obligaba a ello, aunque quiso ser autonomía no para "mirar por el retrovisor" sino para "conquistar el futuro", aunque en aquel entonces "no había mucho futuro que conquistar", ha dicho.

También ha mostrado su "profundo orgullo" por los diputados que han participado en todas las legislaturas, de los que ha dicho que "ninguno" de ellos tuvo que salir "al banquillo", ya que fueron gente "honrada y decente".

RECONOCIMIENTO A LOS PRESIDENTES DE LA ASAMBLEA Y DE LA JUNTA

Por su parte, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, ha hecho un recorrido por los 35 años de trayectoria de la cámara legislativa regional y ha valorado las diferencias de la primera, con solo dos mujeres diputadas, y la actual legislatura, con una mesa paritaria y una Letrada Mayor mujer.

En esta línea, ha agradecido la labor desempeñada por los más de 300 diputados en estas más de tres décadas, deteniéndose en los presidentes que ha contado con la cámara, entre los que están Antonio Vázquez, Teresa Rejas, Manuel Veiga, Federico Suárez, Juan Ramón Ferreira y Fernando Manzano, quienes han recibido un reconocimiento por su desempeño en el cargo, que se ha hecho extensible a los tres presidentes autonómicos.

También, Martín ha agradecido el trabajo del personal de la cámara, además de tener unas palabras para el diputado Francisco Macías, quien ha estado presente en las nueve legislaturas y que sería, como ha dicho, el que "mejor podría resumir estos 35 años".

Finalmente, la presidenta de la Asamblea ha deseado una "larga vida" a la institución, lo que significará, por ende, una larga vida a la democracia, ha reconocido.

Cabe destacar que también han intervenido los diputados Daniel Hierro (Podemos), Gema Cortes (PP) y Lara Garlito (PSOE) como parlamentarios que nacieron una vez estaba constituida la Asamblea.