Ayuso quiere saber si la Delegación investigó con detalle a los convocantes de manifestación proindependencia de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado que pedirá una reunión a la Delegación del Gobierno en Madrid para saber si se investigó "con detalle" a los convocantes de la manifestación proindependencia de la capital, antes de autorizarla, y cuando se comunicó.

"Lamento profundamente lo que ha sucedido este fin de semana en Madrid y me preocupa seriamente ver a personas mayores corriendo con las bolsas de la compra, a familias corriendo despavoridas después de esos altercados... Me gustaría que no se volviese a repetir", ha sostenido la dirigente regional en declaraciones a los periodistas, a la entrada del desayuno informativo, organizado por Europa Press, que protagoniza el presidente del PP, Pablo Casado.

Ayuso ha reconocido es el momento de abrir el debate de si se va a tener que "permitir todo" o si desde las instituciones deben intentar "que esto no suceda". En este sentido, ha remarcado que no se trata de "prohibir" porque existe la "libertad de manifestación", que además es "un derecho constitucional", pero "viendo la situación en Cataluña todo hace prever que si ese mismo tipo de manifestaciones se repiten en Madrid" acabaran "con altercados".

A pesar de que la relación de la Comunidad con la Delegación del Gobierno es "excelente" y de que han colaborado juntos en muchas otras ocasiones, Ayuso no entiende por qué se ha permitido esta movilización y ha asegura que al Gobierno regional les falta información.

"Todo le mundo se manifiesta en Madrid con total normalidad pero sí sabemos que son manifestaciones que todo avisa que van a acabar con altercados lo suyo y o procedente es intentar evitarlas por lo menos hasta que baje un poco la intensidad", ha manifestado.

La presidenta autonómica ha incidido en que se han convocado otras manifestaciones independentistas y no ha pasado nada pero ha hecho hincapié en que ni quiere ver a "gente corriendo por las calles de Madrid asustada, ni terrazas con sillas volando por los aires". Para Ayuso, "esa sensación de miedo e impunidad no corresponde con la convivencia, tranquilidad y libertad con la que se vive en la región.

A su parecer, la imagen que se dio de la capital el sábado "no es la realidad y eso perjudica no solamente la seguridad de todos los ciudadanos que pasan por allí, que no tienen que vivir esa situación" sino también a lo que se proyecta en el exterior y sus consecuencias para el turismo.