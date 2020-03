Ayuso: Madrid ha hecho compra masiva de test de COVID-19 que llegará pronto

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que ha hecho una compra masiva de test de coronavirus que ha dicho que espera que llegue "muy pronto" a la región.

"El Ministerio (de Sanidad) nos ha dado una cantidad, pero con esto no llegamos ni a un distrito en la ciudad de Madrid", ha indicado en declaraciones a Telecinco.

Hacer test es fundamental, ha argumentado, por dos motivos: el primero, para saber quién está contaminado y puede, a su vez, contagiar a otros, aunque si todo el mundo se queda en casa y cumple con las medidas esta primera parte está solucionada, y el segundo motivo es para conocer "la verdad" y saber "qué tenemos por delante y cómo están funcionando las cosas".

Díaz Ayuso ha destacado la importancia de conocer el número exacto de personas contagiadas para ponerlo en relación con la cifra de fallecidos por el coronavirus.

La presidenta madrileña ha reconocido que "puede dar la sensación de que la sanidad madrileña no está funcionando", pero se ha mostrado convencida de que cuando esto pase y se sepa la verdad de lo que ha ocurrido, cuánta gente se contagió, cómo se trabajó y lo que se consiguió, "los ciudadanos van a estar muy orgullosos de su sanidad".

"Estamos peleando en los mercados para traer material porque no podíamos esperar más", ha explicado Díaz Ayuso, quien ha estimado que centrar en un mando único no funcionó y que desde el jueves por la noche no ha hecho otra cosa que llamar a todo el mundo y hacer gestiones.

"La compra venta de China no como en Europa, cada mañana empieza desde cero y hay que llevar el dinero encima. Tienes que tener a alguien que esté allí y se complica", ha detallado.

Si está demostrado que hay un medicamento que funciona contra el coronavirus, "lo perseguiremos porque todo lo que esté en nuestra mano lo haremos", ha aseverado.

"Necesitamos que esta pesadilla pase lo antes posible. No vamos a escatimar ni en recursos ni en trabajo para darle a los sanitarios y ciudadanos y los sanitarios la solución", ha subrayado