Barcelona llama a los afectados del atentado del 17A a reclamar sus derechos

El Ayuntamiento de Barcelona y la asociación Unidad Atención y Valoración Afectados por Terrorismo (Uavat) han hecho un llamamiento a las personas afectadas por los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) del 17 de agosto de 2017 a reclamar urgentemente sus derechos como víctimas del terrorismo.

Uavat pondrá en marcha el teléfono gratuito 900 828 717 para atender y asesorar a las víctimas y afectados con el objetivo de que presenten al Ministerio del Interior las solicitudes de reconocimiento como víctimas de terrorismo antes de que el próximo 17 de agosto se cierre el plazo para ello.

La alcaldesa Ada Colau ha pedido al Gobierno que amplíe el plazo para presentar la documentación ante la evidencia de que son muchos los afectados con secuelas que no han sido localizados o que no saben que tienen derechos como víctimas de terrorismo y evitar así que no les sean reconocidos estos derechos.

Colau lo ha anunciado en la presentación del convenio que el Ayuntamiento de Barcelona y Uavat quieren garantizar con esta colaboración que todas las personas afectadas por los atentados terroristas en La Rambla de Barcelona y en Cambrils reciban apoyo asistencial, jurídico y legal.

El convenio, que en los próximos días firmarán el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) y la propia Uavat, contempla que el consistorio barcelonés destine 80.000 euros a la asociación para que ésta colabore en hacer el mejor acompañamiento posible de las personas que vivieron la tragedia, cuya cifra tanto el ayuntamiento como las entidades desconocen con exactitud.

La Uavat es una asociación que se ha especializado en la atención a personas afectadas por atentados terroristas, especialmente a nivel psicológico, de asesoramiento jurídico y de asistencia integral, una tarea basada en la experiencia de muchos años de actividad y que comenzó a raíz del atentado en el supermercado Hipercor de Barcelona que cometió ETA hace 31 años.

La psicóloga especializada en estrés postraumático y coordinadora de Uavat Sara Bosch ha señalado que "muchas víctimas tienen sentimientos de abandono, se sienten cuestionadas y tienen mucha ignorancia incluso de que tienen derechos que les pueden amparar" y que para no repetir errores como los que se cometieron en el atentado de Hipercor y otros "hay que ir a buscar a las víctimas, no esperar a que acudan en busca de ayuda".