Bonig: "La izquierda trata de separar pero nosotros tenemos que buscar las cosas que nos unen"

Bonig ha participado esta tarde en un acto en Torreblanca (Castellón) con simpatizantes y militantes del PP acompañado del presidente provincial del PP Castellón Miguel Barrachina y de la portavoz local Tania Agut.

Bonig ha indicado que de cara a las próximas elecciones "el PP va a dar la batalla". "Como a la izquierda no les van bien las cosas se dedican a utilizar todas sus terminales mediáticas para atacar al PP. Tenemos que estar preparados. Hay que aglutinar el voto y hay que ir a votar. El único voto útil para el único partido responsable es el PP", ha asegurado.

Respecto a la situación en Cataluña, la líder popular ha calificado de "vergüenza la actitud" del ministro de Interior, Fernando Grande- Marlaska. "Mientras las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se jugaban su integridad física en Cataluña, el ministro no estaba con ellos dándoles apoyo sino de parranda en un restaurante de Madrid", le ha reprochado, al tiempo que ha opinado que "tendría que estar cesado".

"Como tendría que estarlo (el secretario autonómico de Empleo) Nomdedéu quien en horario de trabajo, en lugar de dedicarse a bajar las listas de paro, escribió en un tuit que el problema de la violencia es porque la policía estaba infiltrada", ha apostillado Bonig, antes de criticar que "han pasado 24 horas" y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "todavía no ha cesado a Nomdedeu". "Pero no lo hará y utilizará sus terminales mediáticas para atacarnos", ha apostillado.

Bonig ha manifestado que en la Comunitat Valenciana "Puig se dedica a regar de dinero bajo mano a asociaciones catalanistas que quieren traer aquí el mismo proceso de Cataluña".

A su juicio, "Puig está aliado con Compromis, nacionalistas que piensan como Nomdedéu y Marzà que sostienen que sin Valencia no hay independencia".

"A este Consell no le importa acabar con las listas de espera en sanidad, ni que haya 8.000 valencianos más en esas listas de espera en el último año. Con tal de enchufar a los suyos tienen suficiente. Ahora Puig nos pide recortes en educación, sanidad y depoendencia pero después de haber colocado a 300 personas de PSPV, Compromis y Podemos. No hay que recortar en derechos sino en los privilegios de Puig y Oltra", ha remarcado.

Isabel Bonig ha indicado que "siempre que gobierna, la izquierda arruina este país". "Lo hizo González, Zapatero y ahora Sánchez y tendrá que venir Casado para arreglarlo. Sin economía no hay nada, no hay sanidad, educación, no hay pensiones, ni inversión, ni futuro. En este país son más las cosas que nos unen que las que nos separan, como dice el lema del PP", ha insistido.

"La izquierda trata de separar pero nosotros tenemos que buscar las cosas que nos unen. Y para buscarlas solo hay un partido que representa la pluralidad, la moderación y el prgreso y ese es el PP. Hay que dejarse experimentos y votar al único partido que puede sacar a España de esta parálisis política y económica", ha concluido.