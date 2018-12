Borrell: El Gobierno tiene planes de contingencia si no se firma el brexit

El Gobierno ya ha elaborado planes de contingencia por si finalmente el Acuerdo de Salida del Reino Unido de la UE no se firma, pero no los publicita para no crear "innecesaria alarma", ha explicado el ministro de Exteriores, Josep Borrell.

En su intervención ante la comisión mixta para la UE Borrell ha detallado que dichos planes incluyen medidas que afectan a las empresas y a los ciudadanos, pero que no se hacen públicos porque "sería imprudente empezar a lanzar mensajes que crearían innecesaria alarma".

El ministro se ha expresado así en respuesta al diputado de Ciudadanos Fernando Maura, quien ha criticado que el Gobierno no tenga más plan de contingencia que "pedir a las grandes empresas que preparen planes de contingencia" y se olvida de que las pequeñas y medianas empresas carece de capacidad e instrumentos para elaborarlos.

También la diputada del PP, Concepción Santa Ana, ha cuestionado la existencia de dichos planes y ha señalado que "si existen hay una falta de transparencia y si no existen, una falta de previsión".

En respuesta, Borrell ha detallado que Presidencia del Gobierno está coordinando el trabajo de los ministerios de Interior, Empleo Función Pública y Exteriores, que trabajan sobre la base de que España garantizaría a los ciudadanos británicos los derechos de que ahora disfrutan "si se garantizan los derechos de los españoles en Reino Unido".

Para ello, los británicos residentes en España no tendrían más que inscribirse en registro de Extranjería, cosa que actualmente muchos no hacen.

También se está negociando un acuerdo bilateral con el Reino Unido sobre el reconocimiento del derechos al voto en las elecciones municipales, que podría hacerse efectivo por medio de una reforma del reglamento de la Ley de Extranjería.

Además, España está preparada para reforzar el sistema administrativo y ultimando sus planes para abrir un Consulado General en la ciudad de Manchester.

Sobre las empresas, el ministerio de Industria y Comercio está coordinando una información para la empresa que va a estar accesible en la página web de Presidencia del Gobierno y a través de las Cámaras de Comercio toda la información que la Comisión Europea ha elaborado al respecto.

Esta información y todas las directivas de la Comisión ha sido distribuida a todas las grandes empresas y se ha hecho llegar a las pymes por medio de las cámaras de comercio y asociaciones.