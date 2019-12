Borrell, tras las críticas por sus comentarios sobre la justicia belga: "La pedagogía la haré con mis nietos"

"Era hacer un ejercicio de pedagogía para explicarle a los colegas asiáticos de qué iba eso pero, a la vista de cómo se toman las cosas, la pedagogía la haré con mis nietos". Así ha intentado zanjar Josep Borrell este miércoles, según informa Efe, la polémica desatada por él mismo el pasado lunes en una rueda de prensa como jefe de la diplomacia europea con el ministro de Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan.

En aquella comparecencia ante los medios coincidente con la vista en Bruselas para la euroorden de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, Borrell dijo: "Hay cosas que no son de hoy: en Bélgica, las autoridades judiciales de Flandes no han tenido a bien hacer caso a una orden europea de una conocida etarra [Natividad Jáuregui] a la que se reclaman delitos de sangre y que sigue estando en Bélgica tranquilamente porque los jueces no han considerado oportuno que esa persona sea juzgada en España. Si eso ocurre desde hace años, no nos debe extrañar que ocurran otras cosas".

Pero la Comisión Europea se ha desmarcado este miércoles públicamente: "Son opiniones personales suyas, no de la Comisión. Nosotros respetamos la independencia de las autoridades judiciales y no comentamos casos concretos".

¿Ha hablado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, con Josep Borrell sobre el asunto? "Todo el colegio de comisarios está en Estrasbrugo, se ha reunido, y habrán hablado de todos los asuntos de actualidad", ha respondido la portavoz de la Comisión, Dana Spinant.

En un encuentro con periodistas en la sede del Parlamento Europeo recogido por Efe, Borrell ha afirmado este miércoles que de lo que habló el lunes fue de "la necesidad de una mayor colaboración entre las organizaciones judiciales. Yo no he cuestionado para nada la independencia judicial de un sistema judicial. Tienen mi respeto y cualquiera que sean las resoluciones que dicten habrá que aceptarlas y abstenerse de comentarlas, desde luego, desde mi función de vicepresidente de la Comisión".

En todo caso, los tres líderes independentistas han hecho llegar las declaraciones de Borrell al juez de Bruselas que lleva la causa de la euroorden. "Las manifestaciones del señor Borrell se han puesto en conocimiento de la Cámara del Consejo, porque es de ellos de quienes se está dudando, para que se tengan en consideración a efectos de presunción de inocencia y de la falta absoluta de garantías que tendríamos en caso de ser entregados a una justicia más dócil a los deseos del señor Borrell", dice el comunicado firmado por Puigdemont, Comín y Puig.

Press release on the statement by the EU High Representative, @JosepBorrellF, against MEPs and the Belgian judicial system. @EU_Commission @vonderleyen

(Catalan, Spanish and English) pic.twitter.com/4QHwbe8nMZ — Carles Puigdemont (@KRLS) December 17, 2019

La eurodiputada de ERC, Diana Riba, también ha dirigido una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea sobre las declaraciones de Borrell.