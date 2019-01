El Gobierno se vuelca con el fichaje de Pepu Hernández mientras el PSOE de Madrid se revuelve

El Gobierno se vuelca con la decisión de Pedro Sánchez de presentar al exseleccionador de baloncesto a la alcaldía de Madrid. Miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE próximos al presidente han salido en defensa del entrenador como contrincante de Manuela Carmena mientras que la federación madrileña se revuelve contra la imposición de Ferraz, que se votará en primarias el próximo 9 de marzo.

"Compite y gana", ha defendido la vicepresidenta, Carmen Calvo, en un desayuno informativo en el que ha justificado que Sánchez recurra a un hombre de fuera del partido como cabeza de cartel para el Ayuntamiento de Madrid en que los partidos "tienen muy pocos militantes".

Calvo sostiene que el fichaje del entrenador supone un "refresco" para la política madrileña así como para el PSOE en Madrid, donde los socialistas no gobiernan desde hace décadas y se hundieron en las elecciones de 2015. La vicepresidenta ha enmarcado en la "normalidad que haya gente que se incorpore a la política" y, especialmente, al proyecto de Sánchez: "Es un hombre que aporta al proyecto socialista". "Sabe competir y sabe ganar", ha expresado en referencia al aspirante a la alcaldía de Madrid que consiguió el oro en el mundial de 2006 para la selección española.

La designación de Hernández ha sentado mal en buena parte del PSOE madrileño por la injerencia, una vez más, en la organización regional desde Ferraz así como por el perfil escogido por el presidente. Calvo ha asegurado que "la debilidad" de los partidos es que tienen "muy pocos militantes" como justificación al fichaje de independientes para el Ayuntamiento así como para la Comunidad, donde el PSOE presenta de nuevo a Ángel Gabilondo, que tampoco tiene carné. Aún así, Calvo ha reiterado que Hernández tendrá que someterse a las primarias para ser el cabeza de cartel.

Preguntada por su opinión sobre que sean dos hombres los que encabecen las listas del PSOE en esas dos plazas destacadas en las próximas elecciones del 26 de mayo, Calvo le ha restado importancia: "La paridad consiste en el equilibrio final de una lista y de las proporciones", ha respondido la vicepresidenta, que es responsable del área de Igualdad en el Gobierno y en el PSOE.

"Una alternativa a la gestión que se hace en Madrid"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también ha secundado la decisión del presidente. "Ha demostrado su capacidad de liderazgo, siempre hace equipo, , ha expresado la dirigente andaluza. Uno de los temores en el PSOE es la dificultad de hacer campaña contra Carmena, a quien han sustentado al frente de la alcaldía de Madrid en los últimos cuatro años.

Dirigentes próximos a Sánchez defienden la decisión sobre Hernández: "Es un revulsivo". Sin embargo, la tónica general en las filas del PSOE madrileño es de desconcierto e incluso enfado por el nombre elegido desde Moncloa, donde se ha gestado toda la operación de forma muy personal por parte del presidente. Moncloa ha decidido, además, la campaña que hará a partir de ahora el exseleccionador de baloncesto. De hecho, ya tiene una página web en la que busca "jugadores" para la competición.

"La militancia del PSOE supimos encontrar en Pedro Sánchez a nuestro secretario general ,ahora Presidente. Parece que los militantes del PSOE de Madrid no somos tan maduros como para elegir a nuestro candidato a alcalde. Dedazo: ¿Primarias? Si, de 4 días y tras haberlas retrasado. ¿Todo para esto?", ha cuestionado en su cuenta de Twitter Pancho Linde, miembro de la ejecutiva regional. Por ahora la mayoría de dirigentes y cuadros del partido permanece en silencio públicamente.

Enfado en el PSOE de Madrid

"Esto humilla al PSOE de Madrid", expresa un dirigente madrileño, que cuestiona que Hernández no tenga experiencia en política y que pueda abandonar si no tiene éxito el 26 de mayo: "No creo que tenga efecto positivo en las elecciones contra Carmena este fichaje", agrega.

"La que está sorprendida es la militancia", comenta una destacada exdirigente, que asegura, no obstante, que el proceso será más tranquilo de lo que parece apenas doce horas después de que se filtrara el nombre del elegido por Sánchez. "Ha caído mal pero al final los aparatos locales se plegarán", explica un secretario general de una agrupación potente del PSOE madrileño.

Tanto el Gobierno como la dirección socialista remiten, no obstante, a las primarias a las que se tendrá que presentar Pepu Hernández para ser proclamado candidato. "Pepu ha dicho que se somete a las normas internas del partido –ha expresado Calvo– y de esto el PSOE tiene el Guinness de saber hacerlo, saber sufrirlo y saber resolverlo". "La última palabra la van a tener los militantes", expresó el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, que se declaró "cómplice" de la decisión de Sánchez.

"Vamos a celebrar unas primarias de altura en nuestra capital. Estoy convencido de que servirán para conformar la mejor candidatura, visibilizar nuestro proyecto y movilizar a tantos y tantas ciudadanas que esperan encontrar en nuestro partido la mejor solución -les dijo a los miembros de su dirección en un mensaje después de que se conociera el nombre propuesto por el presidente-. Nuestra labor como Comisión Ejecutiva Regional será la de velar para que se desarrollen en las mejores condiciones y con las mayores garantías para todos los precandidatos/as".

Por ahora Manuel de la Rocha, exconsejero de Educación y exalcalde de Fuenlabrada, es el único rival de Pepu Hernández para esas primarias. El veterano dirigente de Izquierda Socialista, muy cercano a la UGT, ha ido ganando apoyos en los últimos días y algunos dirigentes socialistas le ven con posibilidades de dar un susto a Ferraz: "Creo que tiene algo más de opciones. Veremos en las primarias". "Será más tranquilo de lo que parece", rebaja un exdirigente madrileño.

Hasta el próximo 18 de febrero pueden surgir más rivales que tendrán que recoger el 5% de firmas de los militantes para ser proclamados candidatos y los cerca de 5.000 militantes del PSOE en la capital elegirán en voto secreto el 9 de marzo. Si ningún candidato logra el respaldo del 50% de los votantes, la segunda ronda entre los dos favoritos se disputaría una semana más tarde. En Ferraz están convencidos de que Pepu Hernández ganará sin problemas.