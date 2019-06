Carmena le dice a Almeida que es "un error" y "un atentado a la ley de Transparencia" el ocultar su acuerdo con Vox

En una entrevista en Eldiario.es, recogida por Europa Press, Carmena cree que es "realmente vergonzoso que esos acuerdos se oculten, que no se digan, que no se compartan. Es el mayor atentado a la Ley de la Transparencia: cuando el alcalde sabe que ha firmado un acuerdo en el que se ha comprometido a tener determinadas estructuras en el gobierno municipal con el grupo de extrema derecha de Vox y no lo dice, lo oculta".

"Son cosas tan difíciles de entender en esta democracia en la que habíamos avanzado, todo esto significa un retroceso tan grande... Cada vez me parece más importante que se constituya un comité de ética pública. No se puede tolerar que los políticos no solamente mientan, sino que además nieguen la información sobre las decisiones de sus actos a los ciudadanos. Las leyes lo exigen, pero la moral, sobre todo, también", ha indicado.

La exjueza tiene claro que se ha mejorado "algo en dejar claro que la corrupción es inaceptable" porque "hace 25 años era impensable que en las cárceles hubiera tantos políticos como hay ahora". Pero no es suficiente dado que "no solamente hace falta que los políticos no se queden con el dinero, que no se corrompan, que no cometan los delitos puramente económicos sino que tampoco pueden estar constantemente mintiendo, engañando o falseando".

EL "ERROR" DE ALMEIDA

Carmena ha indicado que Almeida ya ha cometido un primer error en estos días. "Me gustaría muchísimo aconsejarle que cambie y que no lo vuelva a hacer. Es un error no decirle a los ciudadanos el pacto que ha suscrito con otros grupos políticos y que va a ser determinante de cuál va a ser su gobierno", le ha aconsejado.

"A los ciudadanos no se les puede decir 'no les voy a contar, no les voy a decir el pacto que he suscrito', es una enorme falta de respeto. ¿Por qué un alcalde va a decir 'no, no quiero decir'? El alcalde es un servidor público por encima de todo y el primer servicio que tiene que hacer es decirles la verdad", ha lanzado, un mismo consejo que repite para la vicealcaldesa, Begoña Villacís (Cs).