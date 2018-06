Pablo Casado rechaza ocupar cualquier cargo en el PP si gana Cospedal o Sáenz de Santamaría.

Pablo Casado no ocupará ningún cargo en el PP si pierde la carrera por liderar el PP. " No voy a pertenecer a ningún otro equipo que gane. Ni como portavoz del Congreso, ni como candidato a la alcaldía ni como candidato a la Comunidad de Madrid ni como secretario general. Yo me presento para ganar", ha dicho en una entrevista en esRadio.

El candidato asegura que no se "siente representado" por ningún otro proyecto de partido más que el suyo propio y asegura que no va a "pedir ni un solo cargo" si no resulta vencedor. "No diré que me voy a ir porque eso sería ser mal líder", ha añadido. Casado ha puntualizado que ya ha informado "en persona" a sus rivales en el proceso de primarias de que no convergerá con ninguna y ha aclarado que "no tiene mala relación" con ellas.

El nombre de Casado sonaba en los últimos meses como la apuesta del PP para disputar el Ayuntamiento de Madrid a Manuela Carmena, si es que finalmente se presenta. Las quinielas tampoco le descartaban como candidato a la Comunidad de Madrid tras la salida de Cristina Cifuentes por el escándalo del máster. Pero este jueves el candidato ha cortado con estas expectativas si no gana las primarias.

Casado ha vuelto a rechazar integrar candidaturas con el argumento de que, si eso pasa, "el partido se fracturaría". Durante toda la campaña, el exvicesecretario se ha presentado como la única opción de "integración" que evitaría una brecha en el partido. "Si yo gano, nadie pierde", ha repetido este jueves.

El candidato ha reiterado que no está de acuerdo con el sistema de inscripción de los afiliados y ha denunciado, sin especificar, que "está habiendo presiones" para que militantes y cargos no vayan a sus actos. En los últimos días, Casado ha lanzado estas acusaciones en varias ocasiones pero nunca ha señalado a nadie. También ha afeado a los otros candidatos el gesto de hacerse "fotos" con caras conocidas del partido. "Yo n o quiero hacerme fotos con exministros ni con presidentes autonómicos", ha zanjado.