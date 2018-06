Casado desconfía de que el foco esté ahora en las convalidaciones de su máster: "No existen las casualidades en la vida"

El candidato a liderar el PP Pablo Casado, el primero de los aspirantes al congreso en visitar Galicia en el arranque de la campaña interna, ha reiterado su desconfianza ante el hecho de que, justo cuando decide optar a suceder a Mariano Rajoy, se sitúe el foco en las convalidaciones de su máster. En todo caso, ha advertido que no permitirá que "informaciones interesadas" le aparten "de su camino".

En declaraciones a los medios, Casado ha apelado a "ocuparse de lo importante" y "no de si un político convalidó tres asignaturas hace 15 años". En todo caso, ha afirmado que opta por tomárselo "con humor".

"Decía Cunqueiro que los gallegos ocultáis timidez con ironía. Voy a intentar yo ser irónico también, no existen las casualidades en la vida y, cuando se habla de cosas de sobra conocidas, de sobra explicadas, absolutamente irrelevantes, y se habla cuando presento mi candidatura, por un lado pienso que hay alguien interesado en que no me vaya bien, y por otra, que mal no lo habré hecho si solo pueden decir eso después de 15 años en política", ha esgrimido.

A renglón seguido, ha advertido que lo que sí puede decir "humildemente" es que su candidatura "no gusta a la izquierda", que no quiere que "gane" el congreso popular porque "sabe" --ha augurado-- que dará "la cara sin complejos" contra sus propuestas y las contrapondrá con lo que los populares han hecho "bien".

"NO ME APARTARÁN DE MI CAMINO"

Lo hará, ha garantizado, "con el orgullo" de quien "defendió las siglas del PP durante tres años como portavoz en los momentos más difíciles", y también con la "ambición de cambiar lo que no ha funcionado". Todo ello, ha insistido, "no gusta" a sus rivales políticos.

"Nadie ha dado tantas explicaciones y de un tema tan menor nunca", ha subrayado Casado, antes de concluir que él no permitirá que lo que considera "noticias interesadas" le "aparten" de su "camino".