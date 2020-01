Casado equipara los talleres "sobre toros" con la educación en diversidad e igualdad para justificar el veto parental

En la enésima justificación del veto parental impuesto por Vox en la Región de Murcia para que los padres puedan impedir que sus hijos reciban charlas o contenidos educativos sobre diversidad familiar o sexual, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha equiparado este lunes la tauromaquia con la educación en igualdad para defender esa prerrogativa de los progenitores.

"En Murcia puede haber un taller de tauromaquia y hay padres que creen que sus hijos puedan ser sensibles a los toros. Hay padres que no quieren que les eduquen en tauromaquia", ha señalado Casado en una entrevista en Antena 3 después de que este domingo defendiera el veto parental y comparara la intención del Gobierno de impedirlo con países comunistas:"¿Me están diciendo que es como dicen a las familias en Cuba, que los niños son de la revolución? ¿Vamos a llegar a que los niños también delaten a sus padres cuando no son buenos revolucionarios como pasa, a día de hoy, en Cuba?", se preguntaba precisamente en un acto en Murcia.

Casado ha asegurado que "la polémica" acerca del veto parental "no la sacó Vox, la sacó el Gobierno para tapar el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado". Así, el líder del PP ha vuelto a justificar su apoyo a esas restricciones: "Firmo autorizaciones a mi hijo para ir a una granja, un museo o un teatro. No parece descabellado que cualquier acción extraescolar deba recibir la autorización de los padres", ha sostenido.

Lo que sucede, en su opinión, es que existe en España un "Gobierno socialista y comunista que quiere imponer a los padres lo que tienen que educar a los hijos". Por eso se ha mostrado dispuesto "a dar la batalla ideológica". "La mayoría sensata de los españoles lo que quiere es decidir la educación de sus hijos. No creo en un país en el que las familias tengan que estar al albur de lo que decidan los políticos", ha remachado.

No obstante, aunque el viernes publicó un tuit defendiendo la propiedad de los padres sobre sus hijos –"Mis hijos son míos y no del Estado", dijo– este lunes Casado ha reconocido que no existe tal posesión. "Tú no posees a tu hijo pero tienes toda la responsabilidad de lo que le pase a tu hijo", ha zanjado.