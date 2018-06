Casado pide a presidentes regionales y provinciales no traten de influir voto

El candidato a la Presidencia del PP Pablo Casado ha pedido hoy a los presidentes regionales y provinciales de su partido que no traten de influir en el voto de los militantes en el proceso de elección del nuevo líder.

Así lo ha apuntado Casado en declaraciones tanto en TVE como en la cadena Cope, en las que también ha asegurado que aunque ya ha comenzado su ruta por España no ha hecho campaña aún -no puede hacerlo hasta esta medianoche-, porque no ha pedido el voto sino que ha animado a que los militantes se inscriban.

Casado ha señalado en TVE que "es importante que la gente participe en libertad" y que "no haya indicación de voto por parte de las direcciones regionales y provinciales" del partido.

Y después, en la Cope, ha insistido en que los presidentes autonómicos y provinciales deben "dar libertad de voto".

"No es necesario hacer posicionamientos ni pedir a la gente que se retrate", ha añadido el dirigente popular.

Casado ha insistido, al ser preguntado por si ha empezado a hacer campaña antes de lo estipulado, en que no está pidiendo el voto y que lo único que ha hecho ha sido "iniciar" la presentación de su candidatura.

Además ha recalcado que como quiere recorrer todas las provincias del país tenía que empezar cuanto antes.

Por otra parte, Casado se ha referido al caso de su máster y ha considerado que dicho asunto "no tiene la dimensión para ocupar tantas portadas".

Ha insistido en que guarda toda la documentación de aquel curso y le "extraña" que la Universidad Rey Juan Carlos no la tenga. "No es mi problema, es de la universidad", ha señalado Casado, quien ha añadido que lo que pone en su currículum es lo que ha hecho y no ha engañado a nadie.