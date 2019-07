Comín rechaza adelantar elecciones: "No es una respuesta contundente a la sentencia"

En una entrevista de 'Vilaweb' recogida por Europa Press, ha argumentado que la reacción del independentismo a la sentencia del TS tiene que ser protagonizada por la movilización ciudadana y ha señalado que unos comicios tendrían un efecto desmovilizador porque "la gente está muy quemada con los partidos".

También ha apostado por que las movilizaciones soberanistas de la Diada de Catalunya sirvan para explicar que "la revolución es de sonrisas y lágrimas" y señalar el conflicto.

Sobre la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, Comín ha asegurado que sería posible con el voto en contra de los independentistas "con el sí del PNV y la abstención de Bildu, que se abstendrá".

Ha añadido que, por eso, "no es cierto" el argumento de los independentistas catalanes de no querer bloquear la investidura y ha criticado que los socialistas no quieren dialogar sobre Catalunya, según él.