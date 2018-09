Comunes exigen liberar a "presos políticos": "No han cometido ningún delito"

El nuevo portavoz de los comunes, Joan Mena, ha instado a "todas las fuerzas políticas democráticas" a exigir la libertad de los "presos políticos", en referencia a los líderes independentistas en prisión preventiva, porque ha defendido que "no han cometido ningún delito".

"Lo que tendríamos que estar exigiendo desde todas las fuerzas políticas democráticas es que no tiene que haber presos políticos en las cárceles. No puede ser que haya gente en prisión preventiva de forma injusta cuando no han cometido ningún delito", ha manifestado a los medios.

Mena ha hecho estas declaraciones en el marco del consejo nacional de Catalunya en Comú que ha renovado la dirección del partido, que se ha tenido que reestructurar tras la marcha de Xavier Domènech.

Mena ha eludido posicionarse sobre si, en caso de sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, se debería indultar a los independentistas presos y ha recalcado que hay que trabajar "para que puedan volver a casa" y para "distensionar y normalizar" la situación en Cataluña.