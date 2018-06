Cospedal, sobre los avales: "Yo los pedí en 24 horas y otros llevaban pidiéndolos varios días"

La ex secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha dicho este viernes en Espejo Público respecto a los avales presentados por los candidatos a presidir el partido que ella los pidió "en 24 horas y otros llevaban pidiéndolos varios días". Cospedal recogió 3.336 avales, por los más de 5.000 de Pablo Casado. La ex vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, por su parte, no quiso desvelar cuántos consiguió.

Cospedal ha hablado también de las encuestas a las que apunta Soraya para afirmar que ella sería na buena candidata a la presidencia del Gobierno. "No voy a entrar en las encuestas, porque luego sabemos lo que pasa. Hay que verlas con perspectiva, y la encuesta importante que es la del día de la votación", ha señalado.

Por otro lado, la dirigente del PP en Castilla-La Mancha ha confesado que se planteó dejar la política antes de presentar su candidatura a presidir el partido. "Llevo ya unos años en la política, he sido secretaria general, presidenta de mi Comunidad, he sido número 2 de varios ministerios, y pensé que podría ser que hubiera llegado el tiempo de volver a mi carrera profesional. Yo soy abogada del Estado", ha dicho. Sin embargo, a pesar de esas dudas, al final decidió dar el paso y aspirar a la presidencia del PP porque para ella el partido "es algo fundamental" en su vida.

Sí hubiese acogido al Aquarius

Respecto a la llegada del buque humanitario Aquarius al puerto de Valencia después de que el Ejecutivo italiano rechazase el desembarco de los 630 migrantes que viajaban en él, Cospedal ha afirmado que si ella hubiese sido presidenta del Gobierno, "en esta situación concreta", hubiese hecho lo mismo. "Este caso en concreto es un caso de humanidad . Pero necesitamos una política de inmigración que no sea solo de gestos", ha señalado.