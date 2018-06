Los candidatos a presidir el PP exhiben sus primeros apoyos y anuncian juego limpio en el camino al congreso

El tablero ya está cerrado. A las 14.00 horas de este miércoles ha finalizado el plazo de presentación de candidaturas para presidir el PP. Todos los aspirantes han formalizado la suya en la sede nacional de Génova. Hasta allí se han desplazado los seis que ya se habían postulado hasta ayer -Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal, José Manuel García-Margallo, Pablo Casado, José Luis Bayo y José Ramón García-Hernández- así como la sorpresa de última hora, el concejal popular de La Font de la Figuera (Valencia), Elio Cabanes.

La puesta en escena elegida por cada uno de los aspirantes apunta también a cómo será la campaña electoral que dará comienzo el sábado una vez que la comisión organizadora del congreso del PP proclame oficialmente a los candidatos, el viernes. Todos ellos han garantizado, en todo caso, su compromiso con el "juego limpio" en un proceso inédito para los populares, ya que es la primera vez que el partido tiene varios candidatos a presidente, que hasta ahora era elegido directamente por predecesor en el cargo.

La exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha querido ser acompañada en su puesta de largo como candidata de rostros conocidos que le acompañaron en su etapa en el Gobierno. Ella ha llegado a Génova con la exministra de Empleo Fátima Báñez, el exministro y líder de los populares vascos, Alfonso Alonso, el senador y presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzábal, y del exsecretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. Son todos de su círculo de más confianza, con los que ya hizo piña en su etapa en el Ejecutivo.

Una vez presentados los avales -ha evitado explicar cuántos-, ha comparecido ante los medios satisfecha con el paso dado. "Creo que tenemos que hacer un buen congreso y creo que tenemos que fortalecer al partido y nada obsta para que hablemos antes, durante y por supuesto, después", ha asegurado cuando ha sido preguntada por la posibilidad de integración con su rival interna, la número dos del PP, María Dolores de Cospedal.

Cospedal, candidata "para sumar"

Minutos después aparecía esta última, apurando los últimos minutos del plazo para presentar las candidaturas, y con otra puesta en escena completamente diferente. Cospedal llegaba acompañada de militantes de base de distintas edades, pero ninguno conocido o con cargos orgánicos relevantes. Ella sí trataba de mostrar fortaleza al hablar de sus avales. Desde su equipo especifican que ha presentado 3.336, muy por encima de los 100 necesarios, según estatutos.

"He venido a presentar mi candidatura acompañada por mis compañeros, por militantes del partido de toda España que han querido estar conmigo", ha asegurado. "Esta es la candidatura de los militantes, de los afiliados, de todo el partido, de toda España", ha proseguido. Respecto al fair play con sus oponentes, Cospedal ha asegurado que se ha presentado "para sumar" y que así lo hará tras el congreso.

Quien sí ha optado por dejarse de ver con populares conocidos ha sido el vicesecretario de Comunicación Pablo Casado. Le ha acompañado en la presentación de sus avales otro vicesecretario, el exalcalde de Vitoria Javier Maroto. También le han respaldado el exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, la portavoz del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso o el exconsejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz.

En plena polémica por el caso de su máster, cuyas convalidaciones no encuentra la Universidad Rey Juan Carlos, Casado se ha presentado como el candidato "de la transparencia" por haber hecho públicos varios documentos que, según ha explicado, demuestran que obtuvo ese máster con toda legitimidad. Él ha sido quien más músculo ha querido mostrar al presentar más de 5.000 avales. "No he ido pidiendo avales, no he forzado a que compañeros se tengan que retratar con su nombre ni que se hagan una foto", ha justificado.

"Me han llamado de todo menos tonto"

También acompañado de militantes se ha presentado el exministro Margallo, que ha dicho haber logrado más de 500 apoyos. Él ha querido dejar claro que se presenta para competir y para ganar. Por eso entre sus planes no está incorporarse a ninguna candidatura: "Me han llamado de todo menos tonto, si creyese eso no estaría aquí. Mi afán de notoriedad a estas alturas de la película es ninguno", ha dicho a las puertas de Génova.

"Llevo avales de toda España que me han avalado desde el lunes. Hay muchísimos más de los que se requiere. Es la caja de la ilusión", aseguraba, por su parte, el portavoz de Relaciones Exteriores del PP, José Ramón García-Hernández, al llegar a la sede nacional del PP. "Soy Joserra. He hablado con todos los candidatos y no me voy a integrar en ninguna candidatura", aseguraba al ser preguntado por la posibilidad de llegar a un acuerdo con algún otro candidato.

No ha recibido ninguna oferta al respecto José Luis Bayo. El exlíder de Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana que también opta a la Presidencia del PP ha justificado su candidatura a que el partido "en una crisis interna y de identidad". "Hay que apostar por abrir las ventanas de Génova y que entre un aire nuevo", concluía.