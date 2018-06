Cospedal también se presenta a liderar el PP y recrudece la batalla interna con Sáenz de Santamaría: "Estoy preparada"

María Dolores de Cospedal también luchará por la Presidencia del PP. Así lo ha anunciado este martes en una rueda de prensa previa a la junta directiva regional de los populares castellano manchegos. La noticia la ha dado apenas minutos después de que la exvicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría comunicara que también se presenta al proceso interno para dar con el sucesor de Mariano Rajoy al frente del partido. "Quiero ser la primera mujer que presida el PP y quiero ser la primera mujer que presida el Gobierno de España", ha dicho

"Me presento para ganar, para ganar y para ganar", ha asegurado ante sus compañeros de formación, antes de matizar que no ha pensado en dar el paso por hacer frente a la exvicepresidenta: "Una decisión no se toma contra nadie", ha dicho, antes de plantear una "propuesta de integración". Ambas, Cospedal y Sáenz de Santamaría, mantienen una enemistad conocida dentro del partido que, según explicaban en las últimas horas distintos dirigentes, puede hacer que ahora estalle una cruenta guerra entre ambas que divida a los populares.

"Ofrezco un partido ganador y de gobierno, ilusión, experiencia, trabajo unidad y victoria. Ofrezco victoria, victoria y victoria", ha reacalcado. Y es que, en su opinión, todo lo que ha vivido como secretaria general del PP, como ministra de Defensa e incluso como abogada del Estado le ha dado "la formación y la experiencia" para presentarse como candidata.

Recuperar la unidad

Por eso da el paso "con sentimientos de responsabilidad, ilusión, confianza y sentido del deber, desde llamada al servicio y la fe en el PP. Me presento desde la dignidad y desde la experiencia para liderar y para servir al PP y a España", ha dicho. Por encima de todo, ha insistido cree "apasionadamente" en el proyecto político de los populares, un partido "que representa por encima de cualquier otro la pasión por la libertad".

"Estoy preparada. Me siento preparada", ha añadido. "Creo en el futuro del PP", ha dicho, y por ello dará la batalla "con todas las energías" para "liderar y a servir al PP", y "a todos los españoles". "Para reivindicar nuestro liderazgo y recuperar la unidad del centro derecha español", ha proseguido, así como "para volver a reunir en una mayoría social a todos aquellos que en su día estuvieron en torno al PP".

Su decisión, ha remarcado, está "basada en la convicción de lo que sería mejor" para su partido y despojada "de cualquier pretensión personalista". La ha consultado "con muchos compañeros de partido, con muchos amigos, familia y seres queridos".

Cospedal es la sexta en dar el paso. Antes de ella lo hacían Sáenz de Santamaría, el exdirigente de Nuevas Generaciones José Luis Bayo, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, el diputado por Ávila, José Ramón García-Hernández y el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo. Sin embargo, el aspirante que partía como favorito, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, rechazaba entrar en la batalla ante la sorpresa de los suyos.