Detenido el portavoz del Sindicato Andaluz Trabajadores por injurias a la Corona

La Guardia Civil ha detenido esta tarde al portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Óscar Reina, tras una orden de la Audiencia Nacional, por presuntas injurias a la Corona, han informado a Efe fuentes del caso.

El propio Reina ha publicado un vídeo en sus redes sociales con una camiseta en la que llevaba una corona con una señal de prohibición tachándola y ha informado de que tenía en la puerta de su casa de la localidad sevillana de Gilena "cinco guardias civiles esperando que salga".

"No me voy a esconder, me voy a entregar, porque no me escondo", señalaba Reina en ese vídeo, en el que asegura que le detienen "por decir Andalucía sin monarquía, y ojalá nunca más detengan a nadie por esto. Las personas no se rinden, seguimos en pie".

El detenido ha sido trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Estepa, a donde ha llegado poco antes de las ocho de la tarde.

Reina ya fue detenido el pasado 13 de junio, y el mismo día puesto en libertad, después de que el juzgado de instrucción número 4 de Sevilla haya abierto diligencias por un presunto delito de odio e injurias contra la Corona y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por sus publicaciones en redes sociales desde diciembre de 2016.

En diciembre de 2017 publicó un tuit en el que llamaba "miserable" al rey Felipe y decía que venía heredado de "una institución que se mantuvo a raíz de un golpe de estado franquista y terrorista".