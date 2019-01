Detienen a policías que podrían haber participado en la muerte de concejala Franco

Un mayor y un teniente de la Policía Militarizada, líderes de una mafia que actuaba al oeste de Río de Janeiro y quienes podrían haber participado en el asesinato de la concejala brasileña Marielle Franco, fueron detenidos este martes por las autoridades, informaron fuentes oficiales.

Los policías fueron detenidos durante un operativo en el que son buscadas 15 personas acusadas de pertenecer a una banda criminal dedicada a la compra y venta ilegal de inmuebles en la zona oeste de Río.

Sin embargo, según fuentes oficiales, hay sospechas de que los uniformados capturados lideran la "Oficina del crimen", una organización dedicada a realizar asesinatos por encargo.

"No descartamos su participación en el crimen de Marielle Franco, pero no podemos afirmar eso en este momento", declaró en rueda de prensa la fiscal del Ministerio Público, Simone Sibilio.

Franco, una política defensora de los derechos humanos, negra y lesbiana fue asesinada brutalmente a tiros junto con Anderson Gomes, el conductor del vehículo en el que viajaba, el 14 de marzo de 2018 cuando salía de un evento político cultural en el centro de Río de Janeiro, la ciudad más emblemática de Brasil.

Once meses después del crimen, las causas del asesinato aún no se han esclarecido y aunque se sospecha de la participación de grupos paramilitares conocidos como "milicias", todavía no se ha conseguido dilucidar quién mandó asesinar y quién ejecutó a la activista.

Según medios locales, uno de los detenidos, el mayor Ronald Paulo Alves Pereira, fue homenajeado en 2004 por el senador electo Flavio Bolsonaro, cuando fue diputado de Río de Janeiro.

Al respecto, el hijo mayor de Bolsonaro dijo este martes en una nota que divulgó a través de las redes sociales que concedió cientos de homenajes y que quienes cometen errores deben ser responsables por sus actos.

"Sobre los homenajes prestados a militares, siempre actué en la defensa de los agentes de seguridad pública y ya concedí centenas de otros homenajes. Aquellos que cometen errores deben responder por sus actos", publicó el senador electo en su cuenta en Twitter.

El exdiputado de Río fue vinculado, además, con el capitán Adriano Magalhaes da Nóbrega, uno de los uniformados buscados por las autoridades y que también es considerado, junto con el mayor y el teniente, como líder de la organización delictiva dedicada a las transacciones ilegales con bienes inmuebles.

Un reportaje del periódico O Globo divulgado este martes señala que la madre y a la mujer del capitán, prófugo de la Justicia, trabajaron en el despacho del entonces diputado Bolsonaro, lo cual el hijo del presidente también rechazó en la nota divulgada este martes.

El senador electo dijo ser blanco de una campaña difamatoria que busca enlodar el gobierno de su padre y responsabilizó a su exasesor Fabrício Queiroz por los nombramientos de la madre y de la mujer del capitán.

El hijo mayor del presidente de Brasil se ha visto salpicado en un caso que investiga movimientos bancarios sospechosos de Queiroz, un policía militarizado que fue empleado suyo durante su etapa como diputado regional de Río de Janeiro y que fue cesado de su cargo el pasado octubre.