EE.UU. da un "corto plazo" a Maduro para dejar el poder con "garantías"

Estados Unidos ha comunicado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, que tiene un "corto plazo" para dejar el poder con "garantías" si no quiere enfrentar la Justicia internacional y nuevas sanciones, reveló este martes el encargado de Latinoamérica en la Casa Blanca, Mauricio Claver-Carone.

En una entrevista exclusiva con Efe en la Casa Blanca, el mismo día en que se cumplen seis meses desde que Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el alto funcionario defendió que los mayores frutos de la estrategia estadounidense están por llegar.

Pregunta: Han pasado seis meses desde que el presidente Donald Trump reconoció como presidente interino a Juan Guaidó, pero Maduro sigue en el poder. ¿Ha fracasado la estrategia de Estados Unidos?

Respuesta: No, todo lo contrario. Desde el 23 de enero a hoy, Juan Guaidó tiene más poder que nunca, está reforzado. Estamos en un momento en el cual el aliento, la iniciativa está a favor de Juan Guaidó. La coalición diplomática sigue creciendo. Grecia (lo reconoció) la semana pasada, pensamos que otros países en las próximas semanas, tenemos entendido que también van a reconocer al presidente interino Guaidó. Estamos viendo cómo la Unión Europea y el Grupo de Contacto se está uniendo más al Grupo de Lima. El asesinato obviamente del capitán (Rafael) Acosta, el reporte de las Naciones Unidas, de Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, francamente es un encausamiento escrito directamente sobre los crímenes horribles de Maduro y sus secuaces. Por lo cual ellos están desesperados en entretener, han querido usar el diálogo que se está llevando a cabo en Barbados como una distracción (...). Nicolás Maduro no gobierna Venezuela, y nunca gobernará más Venezuela. Tiene algunos controles, pero es un país, francamente, que no está siendo gobernado en la actualidad. Es un país en el cual tenemos como única entidad legal y que funciona a la Asamblea Nacional (...). Ha habido muchos progresos, estamos viendo que muchas de las personas que en el pasado han querido dar un paso adelante, un paso positivo, están nuevamente viendo cuál es esa salida porque saben, todos, todo el entorno de Nicolás Maduro sabe que él es insostenible.

P: Pero cuando el presidente Trump reconoció a Guaidó en enero, creía que el cambio iba a ser más rápido, ¿no?

R: No. Nadie nunca le dijo al presidente Trump que esto iba a ser una cuestión de una o dos semanas o uno o dos meses (...). Nosotros siempre lo que nos trazamos es esta vía constitucional, pacífica y democrática. Nunca nos trazamos un tiempo. Nuestra presión ha ido incrementando, obviamente hemos tomado sanciones importantes, pero el presidente Trump dijo hace dos semanas que él piensa que no hemos sido lo suficientemente duros en el tema de Venezuela. Y le puedo garantizar una cosa: el periodo de Nicolás Maduro para una salida pacífica está cerrándose, está cerrándose muy precisamente. Creo que ahora, particularmente después del reporte de Bachelet, es el momento de que Estados Unidos y los países del Grupo de Lima le ofrezcan una salida en un tiempo definido. Y si no la toma, las medidas se van a endurecer mucho, mucho más.

P: ¿Cuál sería ese plazo, ese tiempo definido?

R: Yo creo que es a corto plazo. Y creo que francamente el desenlace de Barbados va a ser muy importante hacia cuál es ese plazo. Es algo que estamos hablando en la actualidad, están conversando en Buenos Aires ayer y hoy los países del Grupo de Lima, que estamos conversando también nosotros con ellos, pero ese plazo va a ser a corto plazo. El reporte Bachelet es el encausamiento, es el caso prima facie de un encausamiento, particularmente de esos países que están suscritos a la Corte Penal Internacional. Estados Unidos no se suscribe a eso, pero sí estamos dispuestos a dar ciertas garantías, pero no por un tiempo muy largo. Así que, es el momento, es el momento de o aceptar ciertas garantías para salir del poder, o enfrentarse a la Justicia internacional y de los Estados Unidos.

P: ¿Y sería antes de que acabe este año, el plazo?

R: El corto plazo obviamente no va a más de fin de año. Así que definitivamente es mucho más corto que el fin del año, sin duda.

P: El chavismo dice que Guaidó tiene fecha de vencimiento, porque en enero se instalará una nueva junta directiva del Parlamento (Asamblea Nacional). ¿Incluso si deja de ser jefe del Parlamento, seguirá Estados Unidos respaldando a Guaidó como presidente de Venezuela, o reconocerá al nuevo líder de la Asamblea Nacional?

R: El presidente interino Guaidó tiene un apoyo amplio en su coalición. Obviamente, Maduro y sus secuaces quieren seguir intentando dividir a esa oposición. Nosotros vemos a esa oposición más unida y más fuerte, con discrepancias (...). Nosotros reconocemos al presidente de la Asamblea Nacional como el presidente interino de Venezuela, y esa decisión la tomarán los venezolanos representados democráticamente en la Asamblea Nacional.

P: Con lo cual, si cambiara el presidente de la Asamblea Nacional, Estados Unidos reconocería como mandatario interino de Venezuela a ese nuevo presidente de la Asamblea.

R: Estamos siguiendo una lógica legal. Nuevamente, reconocemos a la Asamblea Nacional, y respetaremos las decisiones, cualquier decisión que tome esa democrática Asamblea Nacional en reconocimiento de su presidente interino.

P: Me hablaba usted del diálogo en Barbados. ¿Tiene alguna esperanza de que dé frutos o es escéptico?

R: Francamente, pienso que es una nueva distracción de Maduro (...). No hemos visto francamente nada positivo por parte de Maduro, y francamente esa fecha de vencimiento está llegando muy rápidamente.

P: ¿Estaría abierto Estados Unidos a una solución para Venezuela en la que tengan un papel Cuba o Rusia o China?

R: El problema de Rusia, China y Cuba en Venezuela es que están apoyando a una dictadura, están apoyando el terrorismo de Estado, están apoyando directamente con la censura, la tortura y la represión, todas las acciones que están detalladas en el reporte Bachelet. El reporte Bachelet no solamente es un encausamiento de Maduro y sus agencias y sus escuadrones de la muerte. Es una condena a aquellos países, Rusia, China y Cuba, que estén apoyando esas violaciones de los derechos humanos.

P: ¿Pero podrían participar esos países en una mesa de negociación?

R: El futuro de Venezuela le corresponde al pueblo de Venezuela y a sus representantes democráticos. No le corresponde a Estados Unidos, ni a Rusia ni a China.

P: ¿Cómo se va a conseguir que haya un plazo para Maduro, cómo se va a ejercer esa presión contra Maduro, en la que se le diga: antes de fin de año, o en el plazo que se determine, tiene que irse? ¿Quién lo va a determinar y cómo se va a implementar?

R: Primero, ese plazo es inmediato y a corto plazo, no hasta fin de año, así que quiero aclararle eso. Segundo, ya lo hemos comunicado indirectamente, con personas con quien él confía. Es importante que también los países del Grupo de Lima hagan lo mismo, y seguiremos comunicándolo, pero eso no es una negociación. Si él acepta, y le interesan esas garantías para que pueda salir del país, siempre hemos dicho, desde el primer día, que el cómo, el cuándo y el dónde lo negociaríamos sin problema.

P: Y si no acepta, la consecuencia es enfrentar a la Justicia de Estados Unidos.

R: La consecuencia es que, como dijo el presidente, no hemos sido lo suficientemente duros todavía. Si piensan que las sanciones han sido duras, no han visto nada. Seguirán incrementándose y serán mucho más duras de lo que son.

P: ¿Está descartada la posibilidad de conceder un TPS a los venezolanos?

R: Nosotros estamos buscando una solución permanente para la crisis, que es la democracia. Ningún venezolano quiere tener que salir del país. Nosotros, los venezolanos que están aquí estamos muy atentos a su situación. No hemos buscado deportarlos, ni ponerlos en una situación de peligrosidad, ni lo haremos. Estamos hablando francamente cuando se habla del TPS de legalismos, y nosotros seguiremos buscando la manera de proteger a los venezolanos, pero manteniendo en nota cuál es nuestra solución permanente: que es la democracia en Venezuela para que todos los venezolanos puedan vivir libres de ningún tipo de miedo o de persecución.

P: Pero no se va a conceder ese TPS, ¿verdad? ¿Puede confirmarlo?

R: Nosotros estamos hablando de legalismos cuando se habla del TPS, cuando se habla de Deferred action, cuando se habla de diferentes programas, nosotros protegeremos a los venezolanos, que no sean expuestos a ningún tipo de persecución; pero lo que buscamos es una solución permanente y democrática para Venezuela.

P: Sin recurrir al TPS.

R: Nuevamente, son legalismos, se llame una cosa u otra, es un debate político falso. Aquí la cuestión es proteger a los venezolanos que no sean deportados y no sean perseguidos. Y eso es lo que buscamos y haremos.

P: Muchos venezolanos en Florida exigen el TPS, y algunos dicen que podrían quitar su voto al presidente si no lo concede.

R: El apoyo al presidente se va a hacer, porque este ha sido el primer presidente que verdaderamente ha puesto presión máxima hacia la dictadura de Maduro. Este presidente en seis meses ha hecho más para apoyar al pueblo venezolano, buscar su libertad y su democracia que los últimos tres presidentes en 20 años, y francamente la historia lo juzgará como el mejor amigo del pueblo venezolano.

P: ¿Cree que a corto plazo se puede conseguir que más militares le den la espalda a Maduro?

R: Necesitamos que las Fuerzas Armadas lleven su papel constitucional. Se lo seguiremos pidiendo, lo hacemos públicamente y lo hacemos a puertas cerradas. Confiamos en que puedan recurrir a su rol institucional y que no se conviertan en el peor escuadrón de la muerte del siglo XXI, que es en lo que quiere Nicolás Maduro que se conviertan.