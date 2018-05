Los ERE, la beca de Errejón o una diputada que rompió retrovisores: así se defiende Rajoy del caso Cifuentes

Mariano Rajoy ha pasado de puntillas por el escándalo de Cristina Cifuentes en la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso desde la dimisión de la expresidenta madrileña. "Dimitió por cuestiones que nada tienen que ver con su gestión", se ha limitado a decir el presidente, que ha aprovechado para atizar a PSOE y Podemos por sus presuntos casos de corrupción.

El presidente ha echado en cara a Margarita Robles y a Pablo Iglesias algunos de los casos que afectan a sus partidos. En el caso de la portavoz socialista se ha referido a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sentados en el banquillo por el caso de los ERE fraudulentos. "N o voy a hacer alusiones a comunidades en las que llevan gobernando 40 años y tiene a dos expresisdentes sentados en el banquillo para no ponerme a su altura", le ha espetado a Robles.

En el caso de Podemos, Rajoy ha reprochado a Iglesias el caso de la beca de Iñigo Errejón o "del jefe que tiene por ahí sin pagar a Hacienda", ha expresado el presidente en alusión a Juan Carlos Monedero.

Pero el dirigente del PP no solo ha entrado en ese tipo de casos sino que se ha referido a una diputada de En Marea que se vio inmersa en una disputa con la policía tras una denuncia de un vecino por la supuesta rotura de espejos retrovisores de coches por parte de un grupo, según refleja un atestado policial revelado por Europa Press. Rajoy ha asegurado desde su escaño que la parlamentaria "dedicaba el tiempo libre a romper espejos de coches que tenían la osadía de aparcar en calles por las que pasaba". No obstante, el atestado policial no dice más que "dificultó" la identificación de un joven. Paula Quinteiro aseguró que intentó "mediar" entre los agentes y las personas involucradas.

Rajoy ha aludido a la polémica suscitada por Carolina Bescansa al plantear una alianza con Errejón que apartara a Iglesias que rompía "la armonía de su partido", según ha ironizado.

También ha cargado contra el PSOE por no apoyar los Presupuestos Generales del Estado que, a su juicio, supondrán una mayor subida de las pensiones de la que planteaban los socialistas. "Si no les gusta lo siento mucho", ha dicho Rajoy, que ha advertido a los de Pedro Sánchez que van a "quedar en nada, absolutamente irrelevantes". Y así se ha despachado de las acusaciones del "deterioro" de las instituciones por los constantes casos de corrupción y escándalos que afectan a su partido.

En el caso de Margarita Robles, los ataques no se han limitado al PP, sino que ha acusado a Ciudadanos de haberse convertido en "cremas blanqueadoras de la corrupción del PP en Madrid". Es la nueva definición que ha puesto la portavoz socialista a los de Albert Rivera en una alusión al hurto de dos botes de crema regeneradora que aceleraron la caída de Cristina Cifuentes de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Robles ha asegurado que los de Albert Rivera son "peor" que los del PP por "tener la osadía" de dar "lecciones" al PSOE cuando está apoyando a los gobiernos conservadores salpicados por escándalos de corrupción.