Garzón opina que propuestas presentadas al PSOE son legítimas y no inviables

El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, considera que las nuevas propuestas planteadas al PSOE para un acuerdo de gobierno son "legítimas y desde luego no inviables" y llevan aparejadas exigir un gobierno de coalición y plural.

En declaraciones a "Hora 25" de la Cadena Ser, Garzón ha señalado que "hemos tratado de retomar un diálogo que se frustró por desgraciadas razones en julio" y entendemos que lo que se ha puesto encima de la mesa es una propuesta razonable.

Afirma que las cuatro propuestas actuales y la presentada en julio son distintas, si bien "legítimas y desde luego no inviables".

Hay cuatro propuestas actualmente, no solamente una y un abanico abierto y flexible por lo que "tenemos que partir de la hipótesis de que existe voluntad política, lo que de momento no está construido", ha dicho para aseverar a continuación que "no solamente se negocian medidas. Se negocia de forma integral un contenido y unas competencias".

Le ha sorprendido la celeridad del PSOE en decir "no" y ha constatado que no hay mucho entusiasmo en el partido socialista pero "ese partido no es monolítico y debemos buscar el acuerdo porque es el único camino posible".

En su opinión el PSOE ha estado pidiendo recientemente a PP y Ciudadanos su apoyo por lo que entiende que "no quieren apoyarse en la izquierda y quieren tributar en la derecha, lo que es un error de partido y de país".

Si en el partido socialista quieren elecciones habrá elecciones porque son ellos los responsables de buscar los apoyos y acuerdos necesarios para gobernar" ha añadido.

"Yo no me creo que Pedro Sánchez tenga en su cabeza ir a unas nuevas elecciones en el mundo tal cual lo tenemos amenazado por la extrema derecha y las derechas radicalizadas", ha aseverado Alberto Garzón.