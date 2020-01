Sánchez mantiene la reunión con Torra pero aparca para después de las catalanas el diálogo sobre "el conflicto político"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene la reunión con el president de la Generalitat, Quim Torra, prevista para el próximo 6 de febrero en Barcelona pese a la convocatoria electoral, según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación. El Gobierno, no obstante, aparca para después de la celebración de los comicios, que todavía no tienen fecha, el diálogo sobre "el conflicto político".

El comunicado de la Secretaría de Estado de Comunicación llega minutos después de que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, pusiera en duda el encuentro entre Sánchez y Torra. "Esa reunión, de producirse, se produce en los términos del estado de derecho y la legalidad, de los problemas de Catalunya y no de algunos planteamientos que he podido ver en los medios", había declarado Calvo antes de descubrir un monolito en memoria de las víctimas españolas del nazismo.

En un comunicado, el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos asegura que "respeta" la decisión de convocar elecciones anticipadas en Catalunya como anunció este miércoles el propio Torra, pero aplaza hasta después de la celebración de esos comicios el inicio de unas negociaciones para afrontar el conflicto catalán.

"El Gobierno espera poder iniciar dicho diálogo en cuanto haya hablado el pueblo catalán y se constituya el nuevo Parlament, así como el nuevo Govern. Cuanto antes se celebren las elecciones y haya nuevo Govern, antes iniciaremos el diálogo", aseguran desde la Moncloa. Sin embargo, Sánchez mantiene la reunión prevista para la semana que viene ya que, aseguran desde el Ejecutivo, "el proceso electoral no impide la necesaria relación entre administraciones para resolver los problemas urgentes de la sociedad catalana".

"Las consecuencias de la borrasca Gloria son un buen ejemplo de ello. En consecuencia, el Gobierno expresa su voluntad de mantener esa colaboración entre los distintos ministerios y mantiene, cómo no podía ser de otra manera, el encuentro con el president Torra el próximo jueves, día 6 de febrero", defienden.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alargará su estancia en Barcelona hasta el 7 de febero para reunirse también con la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, así como con la presidenta de la Diputación de Barcelona, Nuria Marín, la entidad ‘Barcelona Global’, "que en engloba a 221 empresas, centros de investigación, emprendedores, escuelas de negocio, universidades e instituciones culturales, y a más de 780 profesionales que promueven el talento y la actividad económica en Barcelona", conluye Moncloa en su comunicado.

ERC no ha tardado en mostrar su enfado con el Gobierno por aparcar para después de las elecciones catalanas –todavía sin fecha– la mesa de diálogo entre el Ejecutivo central y el autonómico sobre el conflicto soberanista. El presidente del grupo republicano en el Parlament, Sergi Sabrià, ha tildado el aplazamiento de "irresponsabilidad absoluta" y lo ha considerado un "incumplimiento flagrante" del acuerdo de investidura del PSOE y ERC para facilitar la investidura de Sánchez. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Sabrià ha considerado "urgente abrir la vía política" y ha pedido no aplazar la mesa porque "quedan muchos meses para las elecciones".

Ajornar la mesa de negociació és un incompliment flagrant de l’acord i una irresponsabilitat absoluta. No tenim temps per perdre. Queden molts mesos per les eleccions. És urgent obrir la via política.



A la reunió entre presidents cal posar data imminent a la mesa entre governs.