Arrimadas abre la puerta a una lista conjunta con el PP en Catalunya ante el desplome de Ciudadanos

El anuncio de unas elecciones catalanas inminentes (aunque todavía sin fecha) abren el escenario de una lista conjunta entre PP y Ciudadanos. La líder de los segundos, Inés Arrimadas, ha abierto la puerta a que su formación negocie esta posibilidad con los populares después del batacazo electoral en las pasadas generales en las que Ciudadanos perdió 47 escaños: pasó de los 57 a los 10 diputados.

"Siempre voy a poner los intereses de mi país encima del de mi partido" y eso "requiere colaboración, con distintas fórmulas en cada momento", ha defendido Arrimadas en un desayuno informativo de su compañero de partido y vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. La portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados ha defendido que "hay que hablar de todo" teniendo en cuenta "que la ley electoral mata a los constitucionalistas en Catalunya", pero ha defendido que Ciudadanos "tiene un espacio propio de centro liberal de progreso, moderno y reformista".

Hasta ahora, la respuesta oficial de Ciudadanos a esta opción había sido la de rechazar una coalición amplia con el PP, que ya la propuso para las generales del 10 de noviembre, y que planea desde hace meses integrar a Ciudadanos en sus filas y acabar así con uno de sus dos competidores. La inminencia de la convocatoria en Cataluña ha obligado ahora a Ciudadanos a cambiar el de estrategia y ya no descarta esa posibilidad.

Huelga recordar que Ciudadanos fue la lista más votada en las anteriores elecciones catalanas, una candidatura que lideró la propia Arrimadas que acabó abandonando su escaño en el parlamento catalán para ser la 'número dos' de Albert Rivera y ahora su posible sucesora tras su dimisión por la debacle electoral del 10N.

"Pido una reflexión sosegada de que esto sea siempre pensando en el interés de España, no solo cuando a algunos les convenga. Creo que esto merece una reflexión que no se despacha con una respuesta informativa", ha defendido Arrimadas para no tener que dar una respuesta cerrada.

No obstante, Arrimadas ha reprochado al PP que no tratara de evitar el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos apoyado por fuerzas nacionalistas y ha dicho que no permitirá que "algunos" pretendan "dar lecciones de constitucionalismo" cuando, en el caso de Cataluña, "solo están pensando en temas electorales".

También la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se ha pronunciado en este sentido a la entrada del desayuno informativo de Aguado. Villacía ha defendido que "hay que analizar todos los escenarios, porque el reto más importante no es ni PP ni Cs, es vencer al independentismo, y no se puede descartar ningún escenario".

Tensiones internas

Inés Arrimadas no ha escondido las tensiones que mantiene con su compañero de partido Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que las últimas semanas se ha mostrado muy crítico con la gestión de la formación. Arrimadas ha pedido que Igea se presente a las primarias en las que ella también compite, porque "descarta" presidir un partido "de baronías".

"Yo no vengo de Catalunya para presidir un partido de diecisiete varonías de Ciudadanos", ha defendido la favorita a liderar la formación tras la salida de Rivera. "No solo va de ver quién lidera el proyecto, sino que va de con qué equipo y qué modelo de partido y qué manera tienes de afrontar los problemas dentro del partido", ha insistido.

"Les digo a todos los militantes de Ciudadanos que en este Congreso vamos a tener que elegir entre el modelo de más participación, pero no de debate terrotorialistas de baronías, que es el que yo represento con mi equipo; o el modelo que representa el señor Igea, con ese modelo de baronías con su equipo y con esa manera de afrontar los problemas de cuando me gusta algo, pues voy a los medios y les digo que este partido es leninista", ha lanzado Arrimadas