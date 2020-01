Ciudadanos ve con buenos ojos el blindaje del veto parental en Murcia: "Está rebajado y matizado"

La vicepresidenta de Murcia, Isabel Franco, ha abierto la puerta a que los miembros del Ejecutivo murciano de su partido Ciudadanos apoyen las reformas en los decretos propuestas desde la Consejería de Educación. Las modificaciones planteadas blindarían el veto parental exigido por Vox, aunque obligará ahora a los alumnos a asistir a la actividad o charla complementaria a menos que exista un no expreso de los padres: "Hoy vemos un decreto donde las cosas empiezan a cambiar. Las propuestas están bastante rebajadas y matizadas", ha señalado la también consejera de Mujer, Igualdad y LGTBI.

En la noche del 28 de enero, diferentes medios se hacían eco de un acuerdo del Gobierno regional para llevar a cabo un endurecimiento del 'pin parental' a través de decretos, pero con modificaciones respecto a las exigencias de Vox. El Gobierno quiere introducir en la normativa la autorización familiar exigida por Vox y los padres podrán no permitir la asistencia a charlas complementarias, aunque los alumnos tendrán que asistir obligatoriamente a la actividad salvo que exista un 'no' expreso. Franco ha señalado que desde su formación no tenían constancia de la propuesta de blindaje del veto parental hasta que la han leído en los medios.

Aun así, su consejería lleva varios días elaborando "una bolsa de personas que puedan impartir las charlas de educación afectivo-sexual en los colegios". La vicepresidenta está a la espera de ver el texto final del decreto para saber si esa bolsa solo incluirá funcionarios o también profesionales colegiados. La consejera niega que lo que se aplicado hasta ahora en Murcia sea el veto parental: "Simplemente es una instrucción enviada desde Educación que los colegios aplican según su criterio", argumenta.

La portavoz del Gobierno regional, Ana Martínez Vidal, también de Ciudadanos, ha asegurado que ha visto dos informes de los servicios jurídicos de la administración murciana que evalúan las modificaciones de los decretos en favor del veto parental y ambos "son favorables". También ha señalado que la introducción del 'no' expreso es positiva. La portavoz ha expresado que para Ciudadanos su 'pin parental' consiste en asegurar que los hijos reciban una "educación plural en valores". No obstante, ha rechazado el "adoctrinamiento político" en las aulas: "Si un miembro de ETA en el País Vasco va a dar una charla sobre democracia en las aulas entendemos que vulnera los principios constitucionales. Si en Cataluña hay una charla sobre independentismo en los colegios, tampoco estamos de acuerdo".

Vidal ha ratificado que su agrupación no acepta el veto parental de Vox: "No entramos en temas seculares o morales". Además, ha asegurado que con los informes jurídicos favorables y con las "condiciones de autorización de Ciudadanos" los miembros de su partido en el Ejecutivo regional votarán a favor.

Jerónimo Moya, portavoz de la comisión gestora de Ciudadano en la Región de Murcia ha valorado de "aceptable" la propuesta planteada desde Educación "mientras no se salga de la ley y cuente con los informes jurídicos favorables". En la misma línea, ha señalado que no tendrán inconveniente en apoyar "todo lo que esté dentro del marco normativo. Nuestra línea roja es la Constitución y las leyes educativas".