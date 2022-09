“Barremos a los fachas”: cientos de manifestantes increpan a Macarena Olona en la Universidad de Murcia

Más de un centenar de personas han increpado a Macarena Olona, exdiputada de Vox, a su llegada a la Universidad de Murcia -UMU- para participar en una ponencia sobre la inconstitucionalidad del estado de alarma. Una hora antes de su llegada, miembros de la comunidad académica se han ido concentrando a la puerta de la institución educativa esperando a Olona, tiempo en el se han sucedido un par de encontronazos entre simpatizantes del partido de extrema derecha y los manifestantes. Un nutrido dispositivo policial ha estado presente en todo momento, y ha escoltado a la exparlamentaria a su llegada.

Olona amenaza con desatar la primera gran crisis en Vox

Saber más

En la concentración se han podido escuchar cánticos como “Murcia será la tumba del fascismo”, “La uni es nuestra casa, barremos a los fachas”, “Olona aquí no te empadronas” u “Olona culpable, Luján responsable”, este último haciendo referencia al rector de la Universidad de Murcia, José Luján, por no suspender la conferencia con la exdiputada de Vox.

En una rueda de prensa para los medios, Olona ha vuelto a descartar crear “hoy” una nueva formación política, una acción que ha tachado de “tremendamente irresponsable” porque “fragmentaría el mapa político”. No obstante, ha asegurado que si en algún momento “Vox deja de ser alternativa de gobierno” ella estará a “disposición de los españoles”.En una entrevista concedida al periódico periódico El Independiente, matizó que en función del resultado de las elecciones municipales de mayo de 2023 dirá si da “un paso al frente”. “

La exparlamentaria ha reiterado que a partir de ahora “caminará sola” y que no contestará a más preguntas relacionadas con Vox para que no tenga que “desdecirse” de sus palabras. “Algunos internamente han aprovecha mi silencio para colocar un relato absolutamente falso con la maquinaria de triturar carne”, ha lamentado Olona, que ha insisto en que no es una “amenaza” para el partido. La exdiputada ha asegurado que hoy la gente sabe que si no está en Vox no es por su “voluntad”

El organizador de la conferencia ha sido el Instituto Español de Estudios Políticos, un organismo creado por los diputados murcianos expulsados de Vox. En 2020, tres de los cuatro diputados del partido de extrema derecha en la Asamblea Regional quitaron de su cuenta bancaria a los dirigentes nacionales como Ortega Smith, además de despedir a empleados contratados por la cúpula central. La dirección nacional decidió entonces expulsarlos, pero en enero del presente año la Justicia obligó a la formación a readmitirlos por vulnerarse “sus derechos de asociación y participación pública”.

En un principio, la ponencia estaba programada en el Hemiciclo de la Facultad de Letras, pero su decano advirtió días antes de la celebración del evento que no disponían de la autorización pertinente. Finalmente la charla se movió al Paraninfo de la UMU, dependiente del rectorado universitario, que no puso trabas a su realización. “En la Universidad de Murcia no hay filtros para conceder o no un espacio para una ponencia, charla o conferencia con las asociaciones sin ánimo de lucro”, aseguraron a este medio fuentes de la propia institución educativa.

La exdiputada de Vox se encuentra en el ojo del huracán por el cisma que ha provocado en Vox. Olona dejó su acta de diputada en Andalucía tras presentarse en las elecciones autonómicas del pasado junio en las que su partido obtuvo 15 escaños, alegando razones médicas. Meses después, reemprendió su vida política y se encuentra en un enfrentamiento velado con Santiago Abascal, que aseguró que ella ya no estaba el partido. Tras una entrevista de la exdiputada concedida al diario ABC en la que insinuó “falta de democracia interna” en el partido, uno de los hombres fuertes de Vox Ivań Espinosa de los Monteros anunció el “fin del camino” de Olona en la formación de extrema derecha.