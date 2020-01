ERC acusa a Sánchez de "incumplimiento flagrante" del pacto de investidura por aplazar la mesa de diálogo

ERC no ha tardado en mostrar su enfado con el Gobierno por aparcar para después de las elecciones catalanas –todavía sin fecha– la mesa de diálogo entre el Ejecutivo central y el autonómico sobre el conflicto soberanista. El presidente del grupo republicano en el Parlament, Sergi Sabrià, ha tildado el aplazamiento de "irresponsabilidad absoluta" y lo ha considerado un "incumplimiento flagrante" del acuerdo de investidura del PSOE y ERC para facilitar la investidura de Sánchez.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Sabrià ha considerado "urgente abrir la vía política" y ha pedido no aplazar la mesa porque "quedan muchos meses para las elecciones". Sabrià reaccionaba así al anuncio del Gobierno central de que la mesa de diálogo no se celebrará hasta que haya un nuevo Govern surgido de los comicios autonómicos que adelantará Torra una vez se aprueben los Presupuestos catalanes. "Cuanto antes se celebren las elecciones y haya nuevo Govern, antes iniciaremos el diálogo", ha apostillado Moncloa.

Ajornar la mesa de negociació és un incompliment flagrant de l’acord i una irresponsabilitat absoluta. No tenim temps per perdre. Queden molts mesos per les eleccions. És urgent obrir la via política.



A la reunió entre presidents cal posar data imminent a la mesa entre governs.