Torra mantiene su rechazo al acuerdo entre el PSOE y ERC después de que Aragonès le pida participar en la mesa de negociación

El primer día laborable del 2020 ha empezado con los mismos desencuentros entre Junts per Catalunya (JxCat) y ERC con los que terminó el año pasado. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha trasladado al vicepresident, Pere Aragonès, que el acuerdo entre el PSOE y ERC no tiene su visto bueno ni el del Govern a pocas horas de que esta tarde el Consell Nacional de los republicanos valide el pacto para facilitar la investidura de Pedro Sánchez.

Torra y Aragonès se han reunido este jueves durante una hora en el Palau de la Generalitat para intentar rebajar la tensión que ha provocado en JxCat la mesa de negociación entre Gobierno y Generalitat pactada por republicanos y socialistas. El president se ha reafirmado en su rechazo al acuerdo, dejando así en el aire su presencia en la mesa después de que el PSOE y ERC hubieran pactado que la negociación estaría encabezada por los respectivos presidentes y que finalizaría con una consulta ciudadana en Catalunya para validar los eventuales acuerdos.

Según fuentes de Presidencia, Torra ha pedido explicaciones a Aragonès sobre el acuerdo con el PSOE "en todo lo que pueda afectar al Govern". Torra se ha mantenido en su posición del martes y ha recalcado al vicepresident y coordinador nacional de ERC que el Ejecutivo catalán no asume como tal el pacto entre Esquerra y PSOE para la investidura, y ha advertido de que no se puede negociar nada con el futuro Gobierno central al margen del Govern. Para Torra es un acuerdo entre partidos que no vincula al Govern.

Por su lado, Aragonès ha propuesto a Torra "defender juntos la autodeterminación en la mesa de negociación con el Estado", según ha indicado la Vicepresidencia a la Agència Catalana de Noticies. Para intentar que Torra no se descuelgue de la mesa de negociación, Aragonès también ha recordado al president que la reivindicación del referéndum en el marco de un diálogo con el Gobierno está contemplada en un acuerdo de Govern aprobado el pasado 22 de octubre.

Las diferencias entre JxCat y ERC llegan al punto de que president y vicepresident discrepan de cuál es el acuerdo de Govern válido que sirva de base para la negociación. Mientras que Aragonès coge como referencia el del 22 de octubre, para Torra el acuerdo de Govern válido es el del 14 de octubre, así como las resoluciones parlamentarias, la Declaració de la Llotja y la de la Assamblea de Càrrecs Electes. Todas ellas tienen en común la reclamación de un referéndum de autodeterminación, la amnistía para los presos y el fin de la represión. "El president no se moverá de aquí", apostillan las fuentes de Presidencia.

A criterio de Torra, las negociaciones deben permitir una votación "clara" sobre la independencia. "Nadie se ha movilizado de forma masiva en estos diez años por un nuevo Estatut ni mejoras en el autogobierno que no sea la independencia", han señalado desde Presidencia, en referencia a que los acuerdos que salgan de la mesa de negociación y que serán sometidos a validación ciudadana en Catalunya no se salgan de los límites de la Constitución.