JxCat carga contra el acuerdo entre el PSOE y ERC: "No es leal con el Govern"

Junts per Catalunya ha cargado este martes contra el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. La portavoz en el Congreso de JxCat, Laura Borràs, ha lamentado que los republicanos no les hayan trasmitido el contenido del acuerdo con los socialistas. "El acuerdo no me parece una muestra de lealtad ni de respeto ni hacia el Govern ni hacia el president de la Generalitat", ha aseverado.

Borràs, imputada por corrupción ante el Tribunal Supremo, ha explicado que JxCat "no se siente vinculado" al acuerdo que han sellado ERC y PSOE para abrir una mesa entre gobiernos para encauzar el conflicto catalán, que contempla además una consulta en Catalunya sobre las conclusiones de las negociaciones de Gobierno y Generalitat. "Este supuesto acuerdo que no conocemos no compromete a la mitad del Govern", ha dicho en referencia a los consellers posconvergentes del Ejecutivo de Torra.

Según Borràs, ERC no ha informado a JxCat del acuerdo con el PSOE y su grupo se ha enterado por la prensa. Al desconocer los detalles de la mesa entre gobiernos, Borràs ha ironizado al respecto: "No sabemos si es una mesa de negociación o de salvación ni si hay temas censurados o vetados". Hasta que no conozca en profundidad el formato y plazos de negociación de la mesa, ha añadido Borràs, JxCat no puede comprometerse a participar de la misma, lo que deja un interrogante en la presencia de Torra en la mesa pese a que ERC ha acordado con el PSOE que los respectivos presidentes participen.

"Hemos conocido este acuerdo que se nos anuncia cuando ya está cerrado, quizás lo hemos conocido incluso más tarde que los dos grupos que están en la oposición del gobierno de Catalunya", ha continuado, visiblemente molesta. Borràs no ha descartado que una eventual abstención de los republicanos para facilitar la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, pueda tener consecuencias en la coalición que gobierna la Generalitat, formada por ERC y JxCat, si bien no ha querido adelantar una crisis en el Govern hasta conocer el "alcance" de lo acordado por socialistas y republicanos.

Además de reiterar su 'no' a la investidura, Borràs ha vuelto a disparar dardos contra sus socios de Govern, como este lunes hiciera Torra en su discurso de fin de año. La portavoz de JxCat ha llegado a afirmar que el acuerdo entre el PSOE y ERC "no saldría ratificado en el Parlament con los votos del independentismo sino que quizás lo haría gracias a otras mayorías", y ha quitado valor a la consulta pactada por socialistas y republicanos porque no es un referéndum de autodeterminación. "Sánchez tiene muy claro sobre qué queremos votar los catalanes", ha apostillado.