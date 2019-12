Torra insiste en su mensaje de fin de año que sin un referéndum "no hay solución real para Catalunya"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reiterado en su mensaje de fin de año su receta para resolver el conflicto catalán: referéndum y diálogo con el Gobierno central pese a los reiterados recordatorios del Ejecutivo de Pedro Sánchez de que la autodeterminación no cabe en la Constitución. Sin menciones directas a las negociaciones de investidura pero con mensajes para los partidos independentistas y el futuro Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, Torra ha sostenido que "no hay solución real para Catalunya que no implique reconocer el derecho de la autodeterminación y su ejercicio".

El president ha mostrado una disposición "absoluta" al diálogo, pero con sus propias condiciones. La primera: "Diálogo quiere decir contenidos concretos y compromiso de soluciones políticas y democráticas". En clave interna independentista, Torra ha pedido "recuperar el sentido de la unidad que hizo posible el 1-O" así como "no volver a caer en la trampa de engañarnos a nosotros mismos" porque, según ha argumentado, sin autodeterminación "no hay diálogo honesto sino tan solo una voluntad de tapar agujeros con parches caducos".

Y la segunda condición, que Torra ha lanzado a modo de advertencia al Ejecutivo central de cara a la futura negociación entre Gobierno y Generalitat que contempla el programa entre el PSOE y Unidas Podemos que este mismo lunes han rubricado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias: "Diálogo quiere decir reconocimiento, y en este caso bilateralidad y respeto para los sujetos políticos con derechos y deberes". "Sin un compromiso para dar la palabra a la ciudadanía sobre el futuro político de Catalunya, no hay diálogo", ha apostillado.

A criterio del president, en Catalunya no existe "un problema de banderas o de convivencia", sino "un problema de derechos, de bienestar, de progreso y de justicia que hace falta resolver pensando en las generaciones futuras y no en las próximas elecciones". La referencia a las urnas de Torra llega en un momento en que el adelanto electoral en Catalunya es una de las opciones que contemplan los partidos si la Junta Electoral Central decide este viernes forzar la salida del president de la Generalitat sin esperar a que el Supremo resuelva el recurso a la condena por no descolgar lazos amarillos.

Además de rechazar cualquier adelanto electoral, Torra ha acusado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de condenarle mediante "el uso de la justicia para hacer política". "La sentencia ya estaba escrita cuando empezó el proceso judicial. No quieren inhabilitarme a mi, quieren inhabilitar al president de Catalunya", ha dicho Torra. "Pero el Estado español tiene que saber -ha continuado el president- que a los presidents los nombra y cesa el Parlament, y no permitiré que ningún tribunal y menos una junta electoral suplante la soberanía de los catalanes".

Según Torra, 2019 ha servido para "constatar que solo la libertad y la soberanía completa nos permitirá alcanzar una sociedad justa y llena de oportunidades para todo el mundo". En consecuencia, a criterio del president 2020 debe ser "el año de la democracia reencontrada y de la democracia, el diálogo y los derechos humanos". Bajo una premisa: "Decirnos la verdad".