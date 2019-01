El Gobierno cree que una intervención ahora en Catalunya con el 155 es "inconstitucional"

El Gobierno de Pedro Sánchez cree que activar en este momento el artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía de Catalunya sería "inconstitucional". Así lo ha explicado la portavoz del Consejo de Ministros, Isabel Celaá, que considera que sería una "usurpación de competencias" injustificada porque no se dan, a su juicio, las condiciones para ponerlo en marcha.

"Sería inconstitucional pensar en este momento en la aplicación del 155 con una usurpación de poder autonómico por mor de no se sabe qué", ha expresado Celaá en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. La portavoz del Ejecutivo se ha pronunciado así en respuesta a una pregunta sobre si causa incomodidad en Moncloa que los socialistas de Extremadura pilotados por Guillermo Fernández Vara votaran a favor de una iniciativa que planteaba la activación del precepto constitucional.

Para el Gobierno no se dan las condiciones para activar ese mecanismo de intervención. "No estamos en el mismo sitio que estábamos hace un año", ha afirmado la portavoz. En esa misma línea, el presidente extremeño matizó a través de redes sociales la posición que defendió en el parlamento regional. "La posición del PSOE en Extremadura es muy clara. Aplicar el 155 si se dan las circunstancias,que en estos momentos no se dan. Porque si se hiciera sin razones los tribunales europeos podrían rechazarlo y sería muy grave", expresó. Celaá ha justificado que la posición de los socialistas extremeños iba en esa línea y ha asegurado que es la misma que el Gobierno de España. Sánchez ha advertido a los independentistas de que aplicaría el 155 si vuelve a haber vulneración del marco constitucional.

Celaá ha agregado, además, que "con las circunstancias que tenemos encima de la mesa no conduciría a ninguna salida política". Así, ha defendido la política de distensión iniciada por Sánchez y pilotada por Carmen Calvo, así como el diálogo con la Generalitat un día después de que la vicepresidenta se reuniera con Pere Aagonès y Elsa Artadi para seguir profundizando en la salida a la crisis.

No obstante, Celaá no ha querido poner un horizonte temporal a la solución del conflicto: "El camino del diálogo se está abriendo paso progresivamente. Sería muy poco razonable pensar que un conflicto que se generó en el año 12 pudiera tener un horizonte de fin, que este Gobierno pusiera una fecha límite".

Celaá no ha desvelado más detalles sobre la mesa de diálogo entre partidos que acordaron Calvo y sus interlocutores en el Govern en su reunión de este jueves y cuyos flecos cerrarán en un encuentro en Barcelona el próximo viernes. Para la Generalitat la creación de ese espacio es importante y podría incluso ser la llave para permitir la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. Los apoyos de los independentistas son clave para que Sánchez logre sacar adelante las cuentas públicas que marcarán en buena parte la duración de la legislatura.

La portavoz ha desvinculado las conversaciones de la vicepresidenta y el Govern de la negociación presupuestaria: "No hay contrapartidas a la negociación de los presupuestos salvo los propios presupuestos, el contenido de los presupuestos que ya nos parecen suficientemente importantes para recabar los apoyos no solo para los independentistas sino para todas las fuerzas".

La portavoz también ha anunciado que Sánchez plantará al PP en el Senado, donde le ha citado el próximo jueves 24 para comparecer precisamente por Catalunya. Los de Pablo Casado quieren que aborde, entre otras cuestiones, el documento de 21 puntos que Quim Torra le entregó en su reunión en Pedralbes el pasado 21 de diciembre.

"El presidente estará en Davos, no podrá acudir a la cita", ha afirmado Celaá, que ha afeado a los conservadores que hayan convocado el Pleno sin haber consensuado la agenda con Moncloa. "No parece la mejor forma del PP de utilizar las instituciones", ha recriminado.

Celaá ha recordado que el Gobierno ya ignoró el contenido de ese documento y que se ciñe a los avances en el marco de la comisión bilateral. "El presidente manifestó que eran monólogos -ha dicho sobre los 21 puntos de Torra-. Si me encuentro con un interlocutor y le quiero entregar una memoria, un informe, pero no está avalado por las dos partes pertenecerá a quién lo entrega".