El Gobierno respeta y acata fallo del TEDH y todas las decisiones judiciales

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho que respeta y acata el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Estado español por imponer pena de cárcel por quemar una foto de los Reyes y todas las decisiones judiciales y ha advertido a Podemos del riesgo de convertirse en juez de los tribunales.

Méndez de Vigo ha asegurado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que el Ejecutivo respeta y acata siempre las sentencias de los tribunales, aunque puede no compartirlas, y ha reiterado su defensa de la libertad de expresión "sin la menor vacilación".

Respondía así al diputado de Unidos Podemos, Eduardo Maura, quien le ha preguntado por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la reciente condena a prisión del rapero Valtonyc, el secuestro del libro "Fariña" o la retirada de la obra titulada "Presos políticos" en Arco.

Maura quería saber si al titular de Educación y Cultura le generan "alguna contradicción" o preocupación estos hechos y qué "va hacer el Gobierno para luchar activamente a favor de la libertad de expresión.

El ministro le ha recordado que sobre las resoluciones judiciales el Gobierno no tiene mas que respetar a los tribunales, y ha recordado que ante lo ocurrido en Arco ya defendió la libertad de expresión.

Méndez de Vigo ha insistido en que la libertad de expresión es un elemento fundamental y consustancial a la democracia, y en que las leyes las aplican los tribunales y no sólo hay que respetar sus decisiones cuando gustan porque eso conlleva el riesgo de que cuando no nos gusten "las rechacemos y no las cumplamos".

No obstante, el diputado de Podemos le ha contestado que "la libertad expresión no es un capricho" y que "no se puede ventilar" diciendo que se respetan las decisiones judiciales porque los tribunales aplican las leyes que se hacen "aquí", en el Congreso.

El portavoz del Gobierno le ha agradecido que se preocupe por su respeto a la libertad de expresión, pero ha recordado que cuando Eduardo Maura tenía cuatro años, él ya estaba enseñando el convenio europeo de derechos humanos; y que cuando el diputado de Podemos estaba en la universidad, el ministro redactaba la carta fundamental de derechos humanos de la UE.

"Por tanto, de libertad de expresión algo sé", ha asegurado Méndez de Vigo.