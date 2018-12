El Govern garantizará el derecho de reunión del Consejo de Ministros pero también el de protesta

"El Govern tiene la obligación y el compromiso de garantizar todos los derechos. El derecho a manifestarse y el derecho a que se produzcan reuniones del Consejo de Ministros o de otros organismos en territorio catalán", ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

Artadi ha criticado que aún no se les ha comunicado formalmente que la reunión del Ejecutivo de Pedro Sánchez del día 21 será en Barcelona, y ha asegurado que respetan la decisión porque la Generalitat "no tiene que decirle al Consejo de Ministros donde se reúne y donde no".

Ha insistido en que hay sectores de la población que ven "una provocación" este Consejo de Ministros porque se hace en el primer aniversario de las elecciones catalanas de diciembre de 2017 que se celebraron con el 155 activado y con dirigentes independentistas en la cárcel.

El Govern también está a la expectativa de una eventual reunión entre Sánchez y Torra ese día, pero ha añadido que tampoco tiene confirmación formal, ni el objetivo del encuentro, ni el orden del día ni los posibles "acuerdos" a los que se quiera llegar.

El sindicato Intersindical-CSC ha convocado un paro de dos horas para el día 21, algo de lo que el Govern asegura tener conocimiento y respetar, y no lo prevé secundar: "El Govern no convoca huelgas [...]. El Govern trabaja cada día todas las horas tanto si es festivo como si no".