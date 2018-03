La Guardia Civil detiene a 89 integrantes de una red que explotaba a mujeres nigerianas con el rito 'vudú'

Las víctimas eran sometidas en su país de origen a ritos de 'vudú-jujú' y contraían una deuda con la organización criminal de entorno a 30.000 euros. Las mujeres eran controladas por 'madames' nigerianas, la mayoría reclutadas tras haber sido explotadas anteriormente. Una de estas 'madame' fue arrestada en Manchester.

La operación arrancó en Torrevieja (Alicante) a raíz de una denuncia de una de las víctimas, menor de edad, poniendo a los investigadores en la pista de una red que captaba a mujeres en Nigeria para trasladarlas a España vía Libia e Italia. Algunas eran rescatadas de centros de internamiento para inmigrantes.

En la localidad de Cuevas de Almanzora (Almería) las mujeres eran explotadas en el interior de casas-cuevas, viviendo en condiciones de extrema precariedad. "Las víctimas ejercían la prostitución low-cost, cobrando por cada servicio entre 5 y 10 euros, y los clientes eran varones nigerianos y senegaleses trabajadores en la zona de cultivo en España", ha señalado en rueda de prensa Javier Rojero, mando de la Unidad Central Operativa (UCO) al frente de la investigación coordinada por el juzgado de instrucción número 2 de Torrevieja (Alicante).

El líder de la red actuaba desde Tudela (Navarra) y en la operación 'Nanga-Parbat' también se ha detenido a un conocido DJ en Nigeria. Se han llevado a cabo 41 registros e intervenido activos que superan por ahora los 300.000 euros.

Los trabajos han sido desarrollados por agentes de la Guardia Civil y de la policía nigeriana pertenecientes al NAPTIP (National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons), que han contado además con la colaboración de la NCA Británica (National Crime Agency).

(HABRÁ AMPLIACIÓN)