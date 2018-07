Guerra dice que Franco no le interesa: "Está enterrado y ojalá la piedra que tiene encima se hundiera"

El ex dirigente socialista ha puntualizado que no estaba tachando de error el anuncio del Gobierno de que exhumará los restos del dictador, pero sí ha dicho que a él no le gusta "boxear con los fantasmas del pasado", como hacen algunos, "por cierto jóvenes".

De hecho, cree que "probablemente el Valle de los Caídos debería estar modificado" y debería ser "un museo de la guerra", lo que probablemente exigiera la modificación de la estructura de los enterramientos que hay".