Hernando espera que haya "un acuerdo en torno a un candidato" para suceder a Rajoy: "En el PP cabemos todos"

En declaraciones en Telecinco, recogidas por Europa Press, Hernando ha explicado que su partido va a celebrar un congreso extraordinario el próximo mes de julio y ha añadido que incluye un "proceso novedoso" tras la reforma de los Estatutos que realizaron hace un año y que permitirá votar a los afiliados. A su entender, esos cambios hacen que el PP sea un partido "más abierto".

Ante los posibles candidatos para suceder a Rajoy, Hernando ha señalado que él no tiene "un favorito especial" y ha agregado que hay "muchas personas cualificadas". "Creo que seremos todos capaces de ponernos de acuerdo para hacer un proyecto", ha afirmado, para subrayar que él ha creído "siempre" en el proyecto del PP, más allá de las personas.

Preguntado si cree que habrá un candidato de consenso o varios candidatos para liderar el PP, el portavoz del Grupo Popular ha dicho que esperan que puedan "alcanzar un acuerdo en torno a un candidato". "Pero si no, pues los afiliados votarán y todos caben en este proyecto. El PP es un proyecto sumar no de restar, de multiplicar, no de dividir", ha manifestado.