Iceta asegura que no se dan las condiciones para una ley de amnistía

El líder del PSC, Miquel Iceta, considera que "no se dan las condiciones" para articular una posible ley de amnistía que permitiera salir de la cárcel a los políticos independentistas presos.

En una entrevista en El Punt Avui, Iceta dice que "la amnistía no corresponde con lo que ha pasado, es el olvido, es decir que no ha pasado nada porque consideramos que las leyes que había en esos momentos no eran justas. Y no se dan esas circunstancias".

Iceta reitera que Cataluña "no tiene derecho a la autodeterminación", sostiene que el 155 se tendría que volver a aplicar "si se vuelve a romper con la Constitución" y apuesta por un adelanto electoral en la comunidad, ya que "el Govern está dividido, agotado y desorientado; ha quebrado".

Se ha mostrado partidario de articular mecanismos para evitar el bloqueo gubernamental y ha reconocido que entre el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Podemos, Pablo Iglesias, "no había un nivel de confianza suficiente" para articular un gobierno. "Es mejor empezar por un noviazgo antes de ir a la boda", ha dicho.

Tras asegurar que "objetivamente no se puede decir que el PSOE no se ha esforzado", Iceta ha achacado la responsabilidad del fracaso a quienes, sabiendo que no había alternativas viables, impidieron que arrancara la legislatura: PP, Cs y Unidas Podemos.

El futuro gobierno, ha dicho, ha de ser "socialista y progresista, no de coalición, encabezado por Sánchez, y se han de crear las condiciones para que la coalición sea posible más adelante".

Ante la posibilidad de que el PSOE acabe llegando a acuerdos con Ciudadanos, Iceta ha dicho que "con este (Albert) Rivera no, con el que quiere encabezar un bloque de centroderecha, con el del 155 permanente es imposible".

Ha reiterado su apuesta por "la negociación, el diálogo y el pacto" para desbloquear la cuestión catalana y ha reconocido la necesidad de "una política española que favorezca la búsqueda de una solución, porque no saldremos solos".