Ciudadanos descarta negociar con Pedro Sánchez tanto un gobierno como su investidura

No a todo. Al menos de momento. La portavoz nacional de Ciudadanos y diputada electa en el Congreso por Barcelona, Inés Arrimadas, ha rechazado categóricamente este lunes la posibilidad de un acuerdo de gobierno o de investidura para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Según ha dicho, en su partido están convencidos de que el PSOE ya tiene su Ejecutivo diseñado para gobernar con Unidas Podemos y con el apoyo nuevamente de los "separatistas". Ni siquiera se plantean una abstención.

"¿De verdad que hay alguien que piense que no está ya pactado un Gobierno?. Ya lo tienen montado y preparado. Los números les salen. No vamos a marear más la perdiz", ha sentenciado en la rueda de prensa que ha ofrecido al término de la reunión de la Permanente de la Ejecutiva de su partido.

Hoy tocaba análisis y en Ciudadanos han empezado a hacerlo mirando al 26 de mayo, le nueva cita con las urnas, un escenario que después de los 57 diputados conseguidos en estas generales y el descalabro del PP se les presenta mucho mejor de lo que imaginaban hace tan solo unos días.

De momento, esperarán a que haya Gobierno y a que pasen las siguientes elecciones europeas, autonómicas y municipales. Entonces verán si pueden alcanzar algún acuerdo puntual con los socialistas en el Congreso. Otra cosa son las autonómicas. La dirección de Ciudadanos no se cierra a estudiar futuros pactos con el PSOE en aquellas comunidades en las que vea posibilidades. Tampoco con el PP de Casado, aunque no ven a los conservadores en condiciones de pedir nada. "Ya veremos", ha dejado caer Arrimadas.

No pueden "sacar a Sánchez" por el "naufragio" del PP

Mientras tanto, no quieren sentarse a nada con el PSOE de Pedro Sánchez. Creen que el veto que decidieron les ha funcionado y los ciudadanos han entendido que "no se puede apoyar a un Gobierno pactado con Torra y los que nos llaman crispadores". "Nuestra decisión ha sido avalada en las urnas. Los españoles que nos han apoyado sabían que sus votos iban a servir para intentar sacar a Sánchez de Moncloa", ha asegurado Arrimadas. "Desgraciadamente ese objetivo no lo hemos podido cumplir debido al naufragio electoral del PP", ha lamentado.

La portavoz nacional de Ciudadanos, como ayer hizo José Manuel Villegas, ha insistido mucho en echar la culpa al "hundimiento del PP" de que no haya un gobierno alternativo a Sánchez y ha advertido de que el futuro de su grupo parlamentario es "liderar la oposición". "El empate técnico con el PP en votos nos sitúa claramente como líderes de la oposición. Somos un partido sin líos internos y nos vamos a centrar en vigilar al Gobierno que va a ser malo, muy malo para España", ha señalado Arrimadas.

La portavoz nacional de Ciudadanos se ha referido de pasada a Vox y ha lamentado que muchos de los votos que han ido a parar a la formación de Abascal se hayan "desperdiciado", debido a la ley electoral. "Ya lo advertimos en campaña", ha señalado.

Arrimadas ha asegurado que Albert Rivera no ha tenido ningún contacto -que ella sepa- con Pedro Sánchez, salvo para felicitarle públicamente durante la noche electoral. Tampoco con Pablo Casado ni con Pablo Iglesias.