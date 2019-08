El líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, no se plantea "dar el salto a la política nacional". Así lo ha declarado en una entrevista en El País. Desde su posición como dirigente en la Comunidad de Madrid, Errejón ha lamentado que las fuerzas progresistas a nivel nacional no hayan logrado ponerse de acuerdo y que haya que "esperar hasta septiembre" para lograr una posible investidura de Pedro Sánchez. "El contraste es terrible: las derechas en Madrid sí se ponen de acuerdo y las fuerzas progresistas en España no", ha sentenciado.

"Creo que con lo que había podía haber habido un gobierno el pasado jueves. Nada debería servir de excusa para que no haya un gobierno progresista", ha declarado el el exdirigente de Podemos al ser preguntado por la última oferta que el PSOE propuso a Unidas Podemos para que votaran a favor de la investidura de Sánchez.

También descarta la posibilidad de que se celebren unas nuevas elecciones en caso de que el PSOE y Unidas Podemos no lleguen a un acuerdo. El líder de Más Madrid en la Comunidad ha afirmado que "a veces, hay que elegir el mal menor". Esta premisa es la que ha defendido a nivel regional, donde ofreció un pacto a Ciudadanos para evitar la continuidad de un gobierno del Partido Popular.

"He hecho lo que he podido, no porque me gustara pactar con Ciudadanos, sino porque creo que la alternativa, un gobierno del PP de la corrupción con Vox al lado, era peor", ha declarado y ha instado a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a que opten por esta misma lógica. "Quedan dos meses y nos jugamos que España pueda avanzar, tímidamente, porque con el PSOE siempre avanza tímidamente, pero que avance", ha zanjado.