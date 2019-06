Lastra defiende que si con Unidas Podemos sumaran 176 escaños "no habría problema" para un Gobierno de coalición

Gobierno de cooperación. En este término sigue insistiendo el PSOE para dejar fuera del Consejo de Ministros a Unidas Podemos. "Es lo que es posible, porque no sumamos", ha defendido en una entrevista en TVE Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE. "Si en vez de 165 sumáramos 176 no habría problema" para un Gobierno de coalición, ha añadido.

Lastra justifica esta negativa a que haya ministros de Unidas Podemos al hecho de que se necesitan más apoyos en el Congreso para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez. "Hay grupos que están diciendo que no quieren ese gobierno de coalición y en Unidas Podemos lo saben", ha subrayado la también portavoz parlamentaria.

La socialista se muestra optimista con sacar adelante la investidura y niega la opción de nuevas elecciones, aunque "este partido no le teme a nada". Lastra ha avanzado que "vamos a seguir sentándonos para desbloquear la situación en julio" con Unidas Podemos.

Lastra ha negado que se convoque la investidura sabiendo que puede caer sino que se hace "para que salga adelante". Por ello ha hecho un llamamiento a Unidas Podemos para que se siente a negociar y se logre un acuerdo. "No me puedo imaginar que pueda votar en contra una vez más de un presidente de izquierdas", ha apuntado, en referencia a 2016 cuando se presentó con un acuerdo con Ciudadanos. "Estamos esperando que se mueva el señor Iglesias también que nos hable de programa, de acuerdo parlamentario, de gobierno".

La portavoz socialista en el Congreso ha señalado la necesidad de tener un Gobierno en agosto, para poder afrontar asuntos como el brexit "que será en septiembre u octubre", así como para poder aprobar unos presupuestos generales del estado.

Lastra se muestra, sin embargo, contrariada con las declaraciones de Irene Monterio de ayer, en las que la portavoz de Unidas Podemos aseguraba que Sánchez prefería pactar con la derecha. "En una negociación como esta, donde se necesita lealtad y confianza, no entendemos que se pueda poner en boca del candidato declaraciones que son falsas", ha apuntado. "Pedimos responsabilidad".

Respecto al resto de apoyos necesarios, se muestra cauta. Ha apuntado que sigue reuniéndose con el PNV, pero que sus votos todavía no están garantizados aunque "se da por hecho, no es así". Respecto a ERC, ha limitado sus contactos a la reunión que ya se conoció hace dos semanas y ha insistido en su petición de que "no bloquee" la investidura. Ha negado que se haya hablado de indultos o de otros temas sobre el procés.