El presidente del Supremo pide perdón por la crisis de los impuestos de las hipotecas: "No lo hemos gestionado bien"

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha pedido disculpas a los ciudadanos por la "deficiente gestión" del asunto de los impuestos sobre las hipotecas y quién debe pagarlos. "Esto no lo hemos gestionado bien, sin duda. Lamentablemente no lo hemos gestionado bien, se ha provocado una desconfianza indebida en el Alto Tribunal y no puedo más que sentirlo, lo sentimos todos", ha afirmado en declaraciones a los medios tras inaugurar las jornadas de puertas abiertas en el Tribunal Supremo

El magistrado ha negado que recibiera la llamada de ninguna entidad financiera alertando del "riesgo sistémico" por la aplicación de la sentencia del pasado jueves que adjudicaba a los bancos el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

Sí ha reconocido que mantuvo varias conversaciones con el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis Díez-Picazo, al que ha asegurado que le pidió que hiciera una "nota aclaratoria" sobre el contenido del fallo. En concreto, sobre su alcance en aspectos como la retroactividad. Sin embargo, siempre según su versión, este le transmitió que "no estaba de acuerdo" y se negó a hacerlo. A pesar de ello, Lesmes ha descartado pedir su dimisión.

Según el presidente del Tribunal Supremo, poco después, en otra llamada, Díez-Picazo le informó de que iba a difundir una nota anunciando la paralización de los recursos pendientes sobre esta cuestión y la convocatoria del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo para que fueran los 31 jueces que la componen los que decidan si, como sostienen cinco de ellos, son los bancos quienes deben pagar esa tasa y no los clientes. Esa reunión está fijada para el próximo 5 de noviembre.