Levy (PP) pide a Cs que no se desinhiba de sus responsabilidades en el Parlament apuntando al Senado para controlar TV3

La dirigente 'popular' comparte con Ciudadanos la crítica hacia el ente público por dar espacio a un diputado huido de la justicia española, pero apela a la formación de Albert Rivera a realizar acciones "allí donde toca", para Levy; la comisión de control a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) del Parlament.

"Es donde toca ejercer las competencias que le tocan y no sobreactuar pidiéndolo en el Senado, donde no hay competencia porque no se llegó en el acuerdo del 155", ha contestado a Rivera la también diputada en el Parlament.

Pide que la formación 'naranja' se sume a la iniciativa del PP para pedir la comparecencia de Brauli Duart, presidente de la CCMA, así como para modificar la ley catalana audiovisual para exigir mayor control y rigor a la neutralidad informativa del canal. "Debería estar al servicio de información neutral y plural y no al servicio de una ideología política como el independentismo", ha señalado Levy sobre TV3.

Preguntada por el escenario de repetición de elecciones, Levy ha señalado que "habría" que apuntar al control sobre el ente público para velar por la neutralidad informativa en periodo electoral, algo que podría conseguirse mediante el control de la dirección o de la propia corporación.