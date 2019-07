Maestre aboga por un perfil ajeno a Más Madrid para recuperar Madrid en 2023

La coportavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, apuesta por buscar un perfil ajeno al actual grupo municipal como cabeza de lista en la candidatura para 2023 y subraya que aún les quedan cuatro años para encontrar a la figura que releve a Manuela Carmena.

En una entrevista con la Agencia Efe, la que fuese portavoz con Carmena explica que aunque haya "cantera" deben encontrar a una persona con un "carisma", "autoridad moral y profesional" sino como los de la exalcaldesa, algo "difícil" a su juicio, que se acerque.

"Necesitamos un muy buen perfil, que además es muy bueno y es sano que haya renovación en los grupos y en los partidos políticos", ha señalado Maestre, que no quiere que en Más Madrid haya, como en el PP, cargos que tras 30 años de carrera política no tengan "otro sitio al que ir".

En todo caso, la coportavoz de Más Madrid junto a Marta Higueras, señala que para entonces no seguirá porque espera dar por cerrada su vida política en 2023.

Hasta ese momento, Maestre y Más Madrid harán la oposición al Gobierno de PP y Cs que encabeza José Luis Martínez-Almeida centrados en los mismos aspectos que han defendido desde el Gobierno -"movilidad, lucha contra la contaminación, "defensa férrea de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI", ejemplifica-.

También pretenden evitar recortes de los derechos sociales o en servicios públicos que en opinión de la edil pueden "estar en peligro".

En frente, la concejal considera que tienen un Gobierno "formado a la contra" cuyo "único plan es deshacer lo que Manuela Carmena dejó hecho", también en lo referente a Madrid Central.

"No hay ningún plan que no sea Carmena no y eso es una forma frentista y sobre todo muy poco eficaz de afrontar el gobierno de una ciudad", defiende Maestre, que afea además las "diferencias" que percibe entre PP y Ciudadanos respecto a cómo abordar los cambios en este área de bajas emisiones.

Por su parte, Más Madrid funcionará con una "dirección colegiada y rotativa" y dos portavoces, un modelo innovador "donde se repartan las responsabilidades" y que responde al análisis de "lo que sucede cuando las organizaciones políticas concentran demasiada responsabilidad en una sola persona".

Como Carmena, que señaló en una entrevista con El País que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, había dañado su candidatura, Maestre cree que "ha habido actitudes que no han apoyado la reelección".

Y sobre su pertenencia a Podemos señala que no sabe que ha ocurrido con el expediente abierto en su contra, aunque en todo caso da cerrado, ese "intenso y bello capítulo" de su vida.

Maestre asume que el nuevo Gobierno cortará cintas de las obras que inició Ahora Madrid, un "esfuerzo inversor" que se percibirá en la periferia en forma de centros de mayores, escuelas infantiles o polideportivos y aunque admite que se podría haber explicado que "ese cambio podría ser más lento de lo esperado" lo importante es que se hizo "de facto" y los vecinos "tendrán más derechos".

La concejal de Más Madrid atribuye la pérdida del Consistorio no la división de la izquierda, sino a un "ciclo nacional" donde las ciudades que se subieron a la "ola progresista" en 2015 han cambiado de color político un contexto con tres derechas y "muy pocos incentivos para que cualquier votante de derechas se quede en casa".

Considera además que las elecciones generales perjudicaron a las municipales: "Muchas personas sintieron que ya habían hecho su parte y que en las municipales y en las autonómicas había que poner menos carne en el asador porque habían defendido una primera trinchera muy importante que era la de que Vox no tuviera un enorme peso en la configuración del gobierno de España".

Más Madrid no se expandirá al conjunto de España porque están centrados en construir un proyecto "netamente madrileño", "sólido" "muy aterrizado" en los territorios y que permita integrar las ideas de la ciudadanía.

De cara al escenario nacional, la edil considera que sería un "fracaso notable" que se repitiesen las elecciones por lo que llama al PSOE y a Podemos a actuar "con responsabilidad y con generosidad" para formar el Gobierno progresista que le deben al electorado que así lo pidió mayoritariamente el 28 de abril.

María López