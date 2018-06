Margarita Robles apela a la "ilusión" de los proyectos de González y Zapatero para defender la moción de Sánchez

La portavoz del PSOE, Margarita Robles, ha iniciado este viernes la segunda jornada de la sesión de la moción de censura contra Mariano Rajoy. La diputada ha arrancado su intervención para apoyar el sí a Pedro Sánchez reprochando a Rajoy su ausencia del Hemiciclo. El todavía presidente, que dejará de serlo esta misma mañana, no ha ocupado su escaño desde el jueves a las dos de la tarde. Ayer se pasó ocho horas en un restaurante.

La portavoz socialista ha apelado a los anteriores gobiernos del PSOE y a la ilusion que generaron los proyectos que, en 1982 y 2004, capitanearon Felipe González yJosé Luis Rodríguez Zapatero respectivamente. Robles ha recordado la "modernidad" de los gobiernos de González" y "la legislatura de la igualdad de 2004".

Robles ha tenido también palabras de recuerdo explícito para los exvicepresidentes de Zapatero: María Teresa Fernández de la Vega y Alfredo Pérez Rubalcaba.

"Sabemos que se inicia un momento difícil que asumiremos con sentido de Estado y humildad", ha señalado Robles. "Sabemos que contamos con el apoyo de muchos grupos parlamentarios y de los socialistas, y ese proyecto de cambio y de progreso lo vamos a empezar a trabajar ahora", ha continuado.

Robles ha justificado la moción de censura en la corrupción que atenaza al Partido Popular. Y, especialmente, en la sentencia del caso Gürtel, que ha condenado al partido de Mariano Rajoy.

"España no se merece un presidente del Gobierno que falte a la verdad ante los tribunales de justicia para tapar la corrupción. ¿Qué credibilidad tiene un presidente ausente y que falta a la verdad? España necesita estabilidad y credibilidad. Eso no lo puede dar un señor que ni siquiera es capaz de estar aquí cumpliendo con su obligación", ha asegurado Robles. "Usted [en referencia a Rajoy] está en un restaurante y no conoce la realidad de la calle", ha apuntado.

Robles ha comprometido en el cierre de su discurso una "nueva etapa donde la regeneración y los problemas que preocupan a los ciudadanos estén en el centro. Una España mejor en favor de quienes más lo necesitan".