Mayor Oreja lamenta el "desorden" en la política española: "Caminamos con inquietud a un escenario que produce pánico"

Así lo ha afirmado este sábado a preguntas de los periodistas, si bien ha descartado entrar a valorar la situación del Partido Popular tras la detención e ingreso en prisión del también exministro Eduardo Zaplana, la sentencia de la Gürtel y la propuesta de moción de censura del PSOE al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Mayor Oreja ha encabezado la presentación en Valencia de la plataforma cultural en defensa de los valores cristianos creada por la fundación que preside, One of Us. Valores "necesarios para reenfocar la dinámica y la política europea", ha defendido, pues considera que "todos y cada uno de los países" afrontan "la misma crisis de valores de una forma diferente".

En el caso de España, ha alertado que "sin duda, tenemos una expresión de una crisis de nación como el valor que está más puesto en crisis; de la misma manera que en Italia tienen el valor del desorden asegurado".

"Entonces, caminamos con inquietud a un escenario que, sin duda, a algunos nos produce pánico", ha enfatizado en este punto, para recalcar que "más allá de una sigla o de otra, vamos a una situación presidida por el desorden, porque se están perdiendo a chorros valores y referencias que deberían ser permanentes".

El que fuera ministro del Interior ha insistido así en que "normalmente, el desorden conlleva más desorden y no más orden". "Tras lo que pasó ayer o anteayer, todo es más desordenado, nos lleva a más desorden", ha agregado, sin especificar si se refería en concreto a la moción de censura.

Y ha prevenido de que "a veces, es peor el remedio que la enfermedad: Si esto nos aboca a una especie de una asociación de populismos y posiciones nacionalistas que en el fondo son populistas, es evidente que es un escenario inquietante". A su juicio, "todo lo que significa más populismo, más extremismo, no nos lleva a buen puerto".

"EUROPA TIENE CUERPO, PERO NO ALMA"

En el contexto europeo, Mayor Oreja ha llamado a realizar un esfuerzo para que "Europa tenga más alma, más espíritu, que no solamente tenga el cuerpo de las instituciones". "Europa nació con mucha alma y poco cuerpo, y hoy tiene cuerpo pero no tiene alma", ha ilustrado.

Ha defendido, ante esta situación, el papel que pretende realizar la plataforma de la fundación que preside: "Se trata de decir a los europeos que todavía hay personas que nos atrevemos a defender los valores cristianos y las redes cristianas de Europa".

"No somos un partido político, no queremos ser un partido político; estamos en una batalla más cultural y somos conscientes del delicado y trascendente momento que vive Europa", ha remarcado.

ONE OF US

Con el objetivo de "unir a pensadores e intelectuales europeos", la plataforma de One of Us se presenta en Valencia en unas jornadas de reflexión antes de su lanzamiento oficial, que Mayor Oreja ha avanzado que previsiblemente tendrá lugar el 1 de diciembre en París.

Durante el seminario en el Hotel Barceló de Valencia, la iniciativa ciudadana que preside el exministro, en colaboración con la Universidad Católica de Valencia (UCV), cuenta con la participación del cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y del presidente de la fundación Jerôme Lejeune, Juan Marie Le Menè.

En el encuentro se establecerán tres grupos de trabajo y se marcarán los criterios a seguir hasta la puesta en marcha de la plataforma, con la participación de unos 120 intelectuales cristianos del ámbito europeo.

One of Us es una iniciativa "inédita en Europa" lanzada por un grupo de ciudadanos de países de la Unión para exigir a las instituciones comunitarias que garanticen la protección de los seres humanos desde su concepción. "Nacemos de una realidad", ha aseverado Mayor Oreja.