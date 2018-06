La jueza pide al Ministerio de Educación que aclare si Casado obtuvo su máster con la normativa vigente

La jueza Carmen Rodríguez-Medel trata de averiguar si la Universidad Rey Juan Carlos utilizó una norma favorable a Pablo Casado en la obtención de su máster a pesar de que ésta no fuera la que debía estar vigente en su momento. Por este motivo, la magistrada ha solicitado aclaraciones a la propia universidad pública y un pronunciamiento al respecto del Ministerio de Educación, a través de la Agencia Nacional de Evalucación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

En juego está determinar si a Casado se le convalidaron de forma correcta 18 de las 22 asignaturas del Máster Oficial en Derecho Autonómico y Local en el curso 2008/09 y si es posible que no tuviera que realizar un Trabajo de Fin de Máster (TFM) para obtenerlo. Hasta ahora, la Universidad y el propio Casado han justificado el modo en el que consiguió ese título por lo estipulado en un Real Decreto del año 2005. Pero en una providencia de este jueves, a la que ha tenido acceso eldiario.es, la magistrada recuerda que ese Real Decreto fue derogado por otro de 2007 que modificaría radicalmente los criterios para la obtención del máster.

La clave está en si la Universidad Rey Juan Carlos puede acreditar que “los procedimientos de autorización” para la implantanción en el curso 2008-2009 de Programas Oficiales de Postgrado se iniciaron antes o después de la entrada en vigor del Real Decreto de 29 de octubre de 2007. Si arrancaron con anterioridad al día siguiente a la promulgación del Real Decreto, éste mismo indica que el máster debía acogerse a lo estipulado en la norma precedente, la de 2005.

En caso contrario, Casado debería haber realizado un TFM que nunca presentó y no se le hubieran podido convalidar 18 asignaturas por su título de Derecho en un máster que no disponía de más de 60 créditos (se le convalidaron 40). Por este motivo, la magistrada quiere saber si, ya fuera aplicable el Real Decreto de 2005 o el de 2007, el máster de Casado debió enmarcarse en la categoría en la categoría de estudios de máster o estudios de doctorado.

El interés de la jueza por esta cuestión quedó de manifiesto en la declaración como testigo de Javier Ramos, el actual rector de la URJC, este jueves 21 de junio, fecha que conta en la providencia que ha dictado la instructora solicitando aclaraciones por escrito a la Universidad y la ANECA. De hecho, Ramos no dio una respuesta determinante a la pregunta de la jueza por el Real Decreto que debió regir el máster de Casado, cuando él no era rector. Javier Ramos señaló que de ser aplicable la normativa de 2007 se habrían producido “irregularidades”, según fuentes presentes en la declaración.

En una primera parte de la providencia, la jueza traslada ahora estas cuestiones a la Universidad, toda vez que persisten las dudas tras el escrito que le remitió el pasado 24 de mayo, y le vuelve a dar un plazo de siete días para contestar. En un segundo apartado del escrito, la jueza se dirige a la ANECA y le pregunta directamente si en el curso 2008-2009 “resultaba obligatorio defender públicamente el trabajo de fin de máster para lograr la obtención del título Máster Oificial en Derecho Autonómico y Local de la URJC o si, por el contrario, no era necesario y los motivos”.

Pablo Casado exhibe un escrito de convaliaciones a cargo de una Comisión de Adaptaciones y Convalicaciones de la URJC. La universidad ha trasladado oficialmente a la jueza que no le consta ese tribunal de convalidaciones ni quién lo formó después de haber consultado en su archivo informático, según desveló eldiario.es. Ahora, la magistrada le pregunta a Educación si esa comisión era “el órgano competente para el reconocimiento de créditos o convalidaciones” en el curso 2008-2009. Ante la respuesta dada por la URJC, la jueza también se dirige a la ANECA para preguntarle “si les consta la composición” de la citada Comisión.

La magistrada quiere saber si, como consta en el certificado académico personal de Pablo Casado, la media del máster se realizó correctamente excluyendo los créditos reconocidos.

El rector ha enviado este viernes un documento a los alumnos de la URJC en el que, además de sobre otras cuestiones, informa sobre el avance de la investigación judicial. En concreto, se refiere a la información de eldiario.es sobre que la Universidad no había encontrado el acta de convalidaciones de Casado ni la composición del tribunal que las aprobó.

Ramos indica en ese escrito que "se ha encontrado información adicional en los propios archivos del IDP, lo que ha permitido completar el expediente". No aclara, eso sí, de qué documentación se trata, si es la que la URJC había dicho a la jueza que no encontraba. "La URJC está colaborando, como no puede ser de otra manera, con la justicia y, cumpliendo con nuestro deber, hemos hecho llegar al juzgado puntualmente la información requerida", añade Ramos.